V Šanghaju se dogaja predzadnja dirka svetovnega prvenstva v motokrosu. Zaradi bližajočega tajfuna so odpovedali kvalifikacijsko vožnjo in bodo v razmaku le ure odpeljali obe glavni vožnji za zmago na veliki nagradi in 50 točk. Borba za naslov prvaka v MXGP se je za Tima Gajserja zapletla že v prvi vožnji, ko je grdo padel že pred prvim zavojem in nato še dvakrat. Z zvito tačko na motorju je končal na 17. mestu. Jorge Prado je bil drugi, kar pomeni, da je zdaj štiri točke pred slovenskim asom. Prvo vožnjo je dobil Romain Febvre, Jan Pancar je bil osmi. Štart druge vožnje sledi ob 7.10.

Pred VN Kitajske, 19. od 20 dirk letošnjega svetovnega prvenstva, je imel Tim Gajser (Honda) 14 točk prednosti pred Jorgejem Pradom (GasGas) in 53 pred Jeffreyjem Herlingsom (KTM). Na voljo pa je bilo še 110 točk. Za kvalifikacijske točke v Šanghaju niso dirkali, pred prvo vožnjo so odpeljali le trening, ki ga je dobil Prado pred Gajserjem, tretji je bil Romain Febvre (Kawasaki), četrti pa Jan Pancar (TEM JP253 KTM). Herlings je odpeljal peti najhitrejši čas. Po takšnem vrstnem redu so izbirali štartno rampo na nedeljski dirki, ko je bilo na štartu samo 21 voznikov. Dežja še ni bilo, dirka je tako potekala v suhih razmerah.

Gajserju se je vse podrlo že pred prvim zavojem

Timu Gajserju se je šele drugič v sezoni ponesrečila vožnja. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Prva vožnja se je za Gajser začela zelo slabo. Štart ni bil najboljši, nakar je pred prvim zavojem zadel v zadnje kolo motorja Glenna Coldenhoffa (Fantic) in padel prek krmila svojega motorja. Grd padec, a se je hitro pobral in nadaljeval z 20. mesta. Takoj je začel prehitevati počasnejše voznike. Povedel je Jeremy Seewer (Kawasaki), a ga je povratnik po poškodbi Ruben Fernandez (Honda) v drugem zavoju prehitel. Prado je bil tretji, Herlings šesti in Pancar sedmi.

V četrtem krogu, ko je skušal prehiteti Andreo Bonacorsija (Yamaha), je Tim padel še drugič in znova izgubil nekaj mest. Bil je 15. Medtem je v ospredju Prado prehitel Seewerja, vodili Fernandez pa je njegov napad odbil. Vse hitreje je začel voziti Febvre in na polovici vožnje prišel mimo Prada. Vsaj ena dobra novica za Tima. Jan je mirno in zanesljivo vozil na osmem mestu. V 13. krogu pa nove težave za Gajserja. Očitno je bil še tretjič na tleh in je moral zaradi težav z motorjem (ukrivljena tačka) zapeljati v bokse.

Jorge Prado se je prebil na prvo mesto skupnega seštevka. Foto: Guliverimage Tim se je sicer vrnil na progo, a s krogom zaostanka na 17. mestu. Na levo tačko ni mogel stopiti, tako je vozil zelo počasi in prišel skozi cilj z dvema krogoma zaostanka. Tako je rešil vsaj štiri točke za svetovno prvenstvo. V drugi polovici vožnje je nenavoženi Fernandez pričakovano popustil in mimo njega so prišli Febvre, Prado in Herlings. Pancar je ostal na osmem mestu, samo 22 sekund za najhitrejšim. Gajser je tako v primerjavi s Pradom izgubil 18 točk in po prvi vožnji virtualno izgubil rdečo tablico vodilnega. Bil je štiri točke za Jorgejem.

MXGP Kitajske, 1. vožnja:



1. Romain Febvre (Kawasaki)

2. Jorge Prado (GasGas)

3. Jeffrey Herlings (KTM)

4. Ruben Ferrnandez (Honda)

5. Glenn Coldenhoff (Fantic)

6. Maxime Renaux (Yamaha)

7. Kevin Horgmo (Honda)

8. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

...

17. Tim Gajser (Honda)



MXGP, skupni seštevek po prvi vožnji (18/20):



1. Jorge Prado (GasGas) 918 točk

2. Tim Gajser (Honda) 914

3. Jeffrey Herlings (KTM) 877

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 643

5. Romain Febvre (Kawasaki) 591

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 561

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 249

Coenen osmič zmagal, De Wolf pred naslovom prvaka

Mladeniči v razredu MX2 so prvi odpeljali prvo vožnjo, dobil pa jo je Lucas Coenen (Husqvarna). Bil je pet sekund pred Simonom Längenfelderjem (GasGas), tretje mesto je osvojil vodilni v prvenstvu Kay de Wolf (Husqvarna). Coenen je dobil tudi drugo vožnjo in prišel do svoje osme zmage v sezoni, devete v karieri, s 50 točkami. Drugo mesto je osvojil De Wolf, tretjega pa Längenfelder, ki sta bila drugi in tretji tudi v drugi vožnji. V tej je padel in potreboval daljšo zdravniško pomoč na sami progi Liam Everts (KTM). Pred zadnjo dirko ima De Wolf v borbi za naslov prvaka 36 točk prednosti pred Coenenom.

Sezona se bo končala zadnji konec tedna v septembru z dirko v španskem Cozarju.