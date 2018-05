Gajser v Rusiji kljub padcem blizu stopničk

Orljonok, mxgp, dirka

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v ruskem Orljonoku osvojil peto mesto, potem ko je bil peti v prvi vožnji in četrti v drugi. Zmagal je Belgijec Clement Desalle.

Tim Gajser lani v Orljonoku zaradi poškodbe ni tekmoval, zato je letos prvič preizkusil rusko progo, s katero pa se je takoj spoprijateljil. V ponedeljek je na prostem in pred kvalifikacijskem treningu nizal najhitrejše čase med vsemi tekmovalci. Kvalifikacije se nato niso izšle kot si je želel, saj ga je padec po štartu oddaljil od deseterice. Kvalifikacije je zaključil na štirinajstem mestu.

Padel tudi v prvi vožnji ...

Tudi v prvi vožnji na dirki ni začel najhitreje, nato pa je vmes še padel. Z začetnega desetega mesta je napredoval na peto mesto. Pred njim so bili uvrščeni Francoz Gautier Paulin ter prvi trije iz skupnega seštevka svetovnega prvenstva, Italijan Antonio Cairoli, Nizozemec Jeffrey Herlings in Belgijec Clement Desalle, ki je kot prvi letos porazil Herlingsa in Cairolija.

Foto: Andreja Prel/AMZS

... in tudi v drugi

Tim Gajser je v drugi vožnji začel veliko bolje in je skoraj do cilja vozil na odličnem tretjem mestu. Najhitrejši je bil v drugi vožnji Nizozemec Herlings. Romain Febvre je bil ob koncu druge vožnje vse bliže tretjemu mestu. Gajser se mu je dobro upiral, v zadnjem krogu pa je padel in nazadoval na četrto mesto. V seštevku dirke je bil Gajser peti, z enakim številom točk kot četrto uvrščeni Francoz Febvre. Skupne zmage se je na dirki veselil Belgijec Desalle, ki je nazadnje zmagal pred desetimi meseci, drugi je bil Herlings, tretji pa Cairoli, ki je imel v Rusiji obilico težav.

Rusko dirko pa so na zmagovalnem odru končali Desalle (47 točk), Herlings (45) in Cairoli (38). Gajser je bil s 34 točkami na koncu peti, ker je imel Febvre na četrtem enako število točk, a boljšo drugo vožnjo.

Foto: Andreja Prel/AMZS

Skupno je v SP po Orljonoku v vodstvu ostal Herlings z 286 točkami, Cairoli jih ima 263, tretji je Desalle z 212. Gajser je zdaj pri 147 točkah in je na osmem mestu.

Motokrosisti se bodo za točke svetovnega prvenstva znova borili čez dva tedna v Latviji. V nedeljo, 6. maja bodo v Škednju pri Slovenskih Konjicah tekmovali na dirki državnega prvenstva, kjer bo v konkurenci najboljših slovenskih motokrosistov tudi Tim Gajser