Šestinštiridesetletni Chicherit je po 499 kilometrih oziroma 413 kilometrih dolge hitrostne preizkušnje prehitel drugouvrščenega Američana Setha Quintera za 50 sekund. To je bila hkrati prva etapna zmaga za Mini na Dakarju po 2021.

Branilec naslova med avtomobilisti Španec Carlos Sainz (Ford) je skozi cilj prišel na sedmem mestu, petkratni prvak Dakarja Nasser al-Attiyah iz Katarja je bil 20., devetkratni svetovni prvak v reliju Francoz Sebastien Loeb pa je zasedel 22. mesto.

Branilec naslova med motoristi Ricky Brabec iz ZDA je bil drugi z zaostankom dobrih dveh minut.

Utrinki s prve etape (video: Reuters):

Marčič padel, a jo je odnesel srečno

Slovenski motociklist Simon Marčič (Marcic racing team) na svojem enajstem nastopu na zahtevnem reliju Dakar ne popušča. Mariborčan je po petkovem 13. mestu na prologu v kategoriji Original by Motul še izboljšal svojo uvrstitev, saj je 499 kilometrov dolgo etapo, od tega je bilo 413 kilometrov hitrostnih preizkušenj, končal na 11. mestu.

Simon Marčič je padel, a jo odnesel srečno. Foto: Denis Janežič

"Prva etapa je bila že prava dakarska etapa. Že za zajtrk nam je dal organizator takoj 400 kilometrov hitrostnih preizkušenj. Bila je hitra etapa, in s tem tudi nevarna. In ko je hitra, te običajno hitro ulovijo tudi avtomobilisti. Mene so danes precej hitro dohiteli že približno 100 kilometrov pred ciljem. Pred dolivanjem goriva, približno po 200 kilometrih, na polovici dirke, sem doživel padec, saj je bilo zelo veliko prahu. Ko sem želel prehiti enega tekmovalca, mi je kolo zdrsnilo in sem padel v skale, v luknjo. Sreča, da sem imel airbag, drugače jutri ne bi štartal naslednje etape. Motor, hvala bogu, ni poškodovan, edino kar je, da sem nato vozil z ukrivljenim krmilom. Glede na vse okoliščine in glede na precej navigacijskih pasti, moram biti zadovoljen. Ne z vožnjo, z rezultatom pa zagotovo, saj sem napredoval za dve mesti v svojem razredu. Nočem se zaganjati, danes sem se po padcu tudi umiril, saj nisem hotel več napadati po tistem padcu. Čutil sem, da nisem pravi," je po zahtevnem dnevu dirkanja povedal Marčič.

Med motociklisti je s prvo etapo najbolje opravil Daniel Sanders. Foto: Reuters

V nedeljo se bodo tekmovalci podali na takoimenovani 48-urni kronometer po peščenih sipinah, ki vključuje 1000-kilometrsko hitrostno preizkušnjo, med katero bodo udeleženci bivakirali na prostem in ne bodo deležni pomoči servisnih ekip. "Jutri imamo 48-urno etapo. Poskušal sem bom še dodatno regenerirati, motor sem popravil in pripravil za maratonsko etapo," se je še pred odhodom na zaslužen počitek proti zahtevni nedelji ozrl Marčič.

