V petek tretjega januarja 2025 se začenja prvi veliki avtomotošportni dogodek v novem letu - že 47. vzdržljivostni reli Dakar, šesti v Savdski Arabiji. Slovenske barve zastopata motorista Toni Mulec v kategoriji rally2 in Simon Marčič v razredu brez ekipe original. Oba sta že na robu prostrane arabske puščave in nestrpno čakata prve kilometre na veliki avanturi v brezpotjih, za Mulca bo tretja, za Marčiča že enajsta.

Toni Mulec Foto: Helena Clancy/edophoto Pred neustrašnimi junaki Dakarja je petkov prolog in nato 13 dni dirkanja na 12 etapah. Odpeljali bodo skoraj 8.000 kilometrov, od tega več kot 5.000 na čas. Dvodnevna etapa s skoraj tisoč kilometri, ki že lahko pokaže razmerje moči in terja prve odstope, se bo zgodila že to nedeljo in v ponedeljek.

Toni Mulec, ki je bil lani peti na razredu netovarniških voznikov (rally2), skupno pa 15., se lahko letos upravičeno spogleduje z najboljšimi mesti v rally2. Se pa sam dobro zaveda, kako nepredvidljiv je Dakar in se ti lahko v hipu kaj zalomi. Po dvodnevni poti v Savdsko Arabijo se je od tam že oglasil s prvimi informacijami in vtisi. "Vesel sem, da nam je uspelo opraviti prvi test z motociklom. Po dolgem času sem spet sedel na tem motociklu, ki sem ga nazadnje vozil na lanskem Dakarju. Motor, ki sem ga vozil na dirki v Mongoliji, je bil sicer precej podoben, ni pa bil povsem enak. Dočakal sem tudi prvi stik s tako imenovano digitalno navigacijo in moram reči, da sem kmalu ugotovil, da bom potreboval še kak dan ali dva, da se zadeve zares privadim." Na svojih prvih dveh Dakarjih je še uporabljal staro analogno navigacijo.

Potrebuje še dan, dva, da se navadi na digitalno navigacijo

Toni Mulec z res slikovito poslikavo svoje čelade. Foto: Helena Clancy/edophoto

"Kontrolne točke, omejitve in ostale pomembne informacije so sedaj namreč prikazane na drugačen način in na drugem delu navigacije, kot sem bil to prej vajen iz manualne navigacije, kjer je bilo vse izrisano na potni knjigi, ta pa je bila v papirnati obliki. Zagotovo bo potrebno nekaj časa, da se navadim novega sistema, novega motocikla in tudi razmer v puščavi. Trening je potekal popoldne po drugi uri, in to je bilo zaradi same vidljivosti zelo dobro, saj je bilo sonce precej močno, kar je bil super trening, da se fizično in psihično lahko prilagodimo na ta teren, navigacijo in na motor. Vesel sem, da mi je na koncu treninga uspelo ujeti nekaj ritma, kar je pravzaprav dobra napoved za prve dni dirke, vseeno pa bom rabil še kak dan ali dva v dirko, da mi vse skupaj postane domače. Dan sem oddelal brez padca in zato ga lahko ocenim pozitivno."

Dnevi pred štartom tudi čas za druženje

"Vzdušje je odlično, v našem taboru sem po dolgem času spet srečal številne znance iz celega sveta. To so ljudje, ki jih lahko srečaš samo na Dakarju in res je bilo lepo videti številne znane obraze in seči v roko prijateljem. V teh dneh pred dirko imamo za kak kratek pogovor in izmenjavo besed še priložnost, ko pa se bo tekmovanje začelo zares, pa za kaj takšnega seveda ne bo več ne časa ne možnosti," sporoča Korošec.

Foto: Helena Clancy/edophoto