Lanski Dakar je Simon Marčič končal predčasno. Foto: Simon Marčič, osebni arhiv Simon Marčič se bo že enajstič udeležil vzdržljivostnega relija Dakar, ki bo v Savdski Arabiji od tretjega do 17. januarja 2025. Mariborčan, ki nastopa v prvinskem razredu brez ekipe (original), je do zdaj v cilj pripeljal šestkrat, štirikrat pa odstopil, tudi z resnimi poškodbami. Njegova najboljša uvrstitev je peto mesto v kategoriji brez ekipe in 36. mesto skupno (2021). "Že nekaj let si prizadevam, da bi v skupnem seštevku stopil na stopničke. Mislim, da je to realen cilj, saj bom tekmoval z novim materialom. Če bo vse šlo po načrtu, sem prepričan, da se bom do konca boril za ta dosežek. Seveda pa bo na koncu marsikaj odvisno od športne sreče," je za STA povedal Marčič, ki je postal prvi dirkač v zgodovini omenjenega relija z desetimi udeležbami v razredu original.

Čeprav mu je težko, mu dobre volje nikoli ne zmanjka. Foto: Denis Janežič Marčiča in Mulca na puščavskih sipinah čaka 13 etap. Po Simonovih besedah bo najpomembnejša druga, 48-urna in 1.057 kilometrov dolga etapa s štartom in ciljem v mestu Biša, ki je lani zaradi težav z motorjem ni končal. Motorju bo moral tudi letos posvetiti posebno pozornost. "Letošnjo izvedbo bom začel z novim motorjem. Gre za model avstrijskega proizvajalca, pri katerem se lahko po določenem času delovanja pojavijo težave. Na pripravljalnih dirkah v Katarju sem imel velike težave, saj mi je razneslo filter olja. V samem pogonskem agregatu se zaradi neznanega razloga zgodi povečan pritisk, zato smo se odločili, da vsaj pet minut po tem, ko prižgemo motor, ne pritiskamo na plin. Motor se mora segreti na primerno temperaturo, da se nato olje razredči, kar prepreči omenjene nevšečnosti," je o morebitnih zapletih dejal Marčič.

Nedavno je Marčič treniral na sipinah v Dubaju:

"Za vse sem sam"

Sam vsak dan na dirki pripravlja in popravlja motor. Foto: Denis Janežič Dirkanje v razredu original pomeni, da motorist nima ekipe, ki bi mu lahko pomagala v primeru tehničnih težav. Vsak mora sam poskrbeti tudi za motor. "Nimam podpore ali avtomehanika. Za vse sem sam. Ko pridem v bivak, moram motor popraviti sam. To mi dnevno vzame od dve do štiri ure časa, če gre vse po načrtu. V kolikor pa gre za večje težave, je treba še več dela, zato posledično tudi manj spim, kar name vpliva zelo negativno." V tem razredu je konkurenca vse večja, kar je posledica odprave pravila, da je moral tekmovalec po dveh zmagah presedlati med voznike z ekipo, zaradi česar so se tako številni zdaj lahko vrnili v razred original.

Simon Marčič gre neustrašno na svoj že 11. reli Dakar. Foto: Denis Janežič

Bo pa Marčiča, ki ima zaradi desetih nastopov že status legende Dakarja, letos med dirkanjem spremljal avtomobil znamke Dacia Duster, s pomočjo katerega bo iz prve vrste nastajalo fotogradivo in videogradivo z dirke, ki bo prihajalo v slovenske medije.