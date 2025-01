Na reliju Dakar je vse pripravljeno za začetek najtežje vzdržljivostne dirke na svetu. Toni Mulec je v sredo uspešno opravil tehnični pregled svojega motorja, opreme in navigacije. Zajel jih je tudi pravi peščeni vihar. V četrtek je z ekipo pregledal nastavitve motorja in lahko samozavestno pove, da je tudi on pripravljen za petkovo prolog.