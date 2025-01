Sandersu in Lateganu prolog Dakarja, Toni Mulec za začetek 27.

V Savdski Arabiji se je s prologom začel letošnji vzdržljivostni reli Dakar. Danes so dirkači prevozili le 79 kilometrov dolg prolog v Biši. Dobila sta ga Južnoafričan Henk Lategan (Toyota) med avtomobilisti in Avstralec Daniel Sanders (KTM) med motociklisti. Od dveh slovenskih motociklistov je bil uspešnejši Toni Mulec, ki je bil za uvod 27.

V šesti izvedbi zahtevne preizkušnje za dirkače in tehniko v tej državi je med avtomobilisti zmagal Lategan, s sekundo naskoka pred Švedom Mattiasom Ekströmom, na tretjem mestu je končal Katarec Naser al Atijah, petkratni zmagovalec relija Dakar.

Med slovitejšimi udeleženci dirke je bil nekdanji svetovni prvak v reliju Francoz Sebastien Loeb - v devetem poskusu na Dakarju lovi prvo zmago - sedmi, Španec Carlos Sainz, lanski zmagovalec, pa 25.

Današnji izidi še nimajo pravega tekmovalnega pomena, saj časi ne bodo šteli v seštevek dirke. Bo pa najboljša deseterica lahko izbirala startna izhodišča na sobotni prvi etapi, ko bodo dirkači morali prevoziti 499 km, od tega bo 413 km hitrostnih preizkušenj.

Sanders pa je bil najboljši med motociklisti, premagal je Rossa Brancha iz Bocvane in Španca Edgarja Caneta. Branilec lanske zmage Američan Ricky Brabec je začel s četrtim mestom.

Višje cilje ima Mulec

Tudi letos med motoristi, skupaj jih je na startu 136, tekmujeta dva Slovenca. Višje cilje ima Mulec, koroški motorist nastopa v kategoriji reli 2. Prvič je na Dakarju nastopil leta 2023 in zasedel končno 24. mesto v absolutni kategoriji ter deveto med tekmovalci v reli 2. Leto kasneje je bil skupno 16. in peti v reli 2.

Foto: RallyZone

"Najboljši začetek Dakarja do sedaj"

Na prologu je bil danes 27. v skupni konkurenci in osmi v svoji kategoriji. "Startali smo v obratnem vrstnem redu, kar pomeni, da so dirko začeli počasnejši vozniki, nato pa smo startali tisti hitrejši. Na startu zjutraj sem začel dokaj pozno, zato je bilo sonce že kar visoko, proga pa precej načeta. Vidljivost na določenih delih je bila precej slaba, zato nisem bil vedno čisto prepričan, ali je pred mano luknja, ravnina ali karkoli drugega. S končnim izkupičkom sem vseeno zelo zadovoljen, saj je to zame najboljši začetek Dakarja do sedaj," je za svojo ekipo, ki ga spremlja na dirki, po prvem dejanju dejal Mulec.

Veliko izkušenj z reliji Dakar ima Simon Marčič. Štajerski dirkač desetič zapovrstjo tekmuje v razredu original, s tem je postal tudi prvi dirkač v zgodovini relija z desetimi udeležbami v tem razredu. Razred original sicer pomeni, da tekmovalec nima na voljo podpore ekipe, ki bi mu lahko pomagala v primeru tehničnih težav.

Danes je Marčič začel na 78. mestu, za najhitrejšim je zaostal 5:35 minute.

