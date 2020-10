Francoski dirkač podaljšal zvestobo AlphaTauriju

Francoski dirkač Pierre Gasly je letos na 12 dirkah zbral 63 točk, večino od 77 celotnega moštva, za katerega dirka še Rus Danil Kvjat.

Nekdanji član Red Bulla, od tam se je moral predčasno posloviti sredi lanske sezone po skromnih nastopih za prvo avstrijsko moštvo, je letos osemkrat končal med najboljšo deseterico, presenetljivo pa je slavil v Monzi, kjer je izkoristil težave favoriziranih ter številna obdobja z varnostnim avtomobilom.

