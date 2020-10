Mercedesa v ospredju tudi na novem terenu

Enaintridesetletni Bottas je bil v svojem najhitrejšem krogu za 0,339 sekunde boljši od 35-letnega Britanca, ki lahko že v nedeljo na veliki nagradi Portugalske z zmago postane edini rekorder z največ zmagami na dirkah VN.

Do zdaj ima šestkratni svetovni prvak z 91 zmagami na dirkah F1 enako število uspehov kot nekdanji svetovni prvak Nemec Michael Schumacher.

