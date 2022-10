V živo: Več nesreč na mokri stezi, brez smisla prestavljajo ponoven štart

LAP 1/53



Sainz into the barriers!



The Spaniard has spun off and is out of the race ❌#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/uAOJNeWIu4 — Formula 1 (@F1) October 9, 2022

Ponovni štart je prestavljen. Kdo bi razumel!? Na stezi sicer je nekaj stoječe vode in rahlo dežuje, a razmere ne bodo nič boljše. Dlje kot do 10.00 dirka ne more trajati.Dirka so bo nadaljevala ob 7.50, a najprej bodo vodili za varnostnim avtom.Prekinitev traja že 30 min. Dež, ki ne pada tako močno, ne bo pojenjal. Čakanje na boljše razmere je povsem brez smisla. V starih časih bi dirkali.1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Perez, 4. Ocon, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Russell, 8. Ricciardo, 9. Cunoda, 10. Schumacher.Rdeča zastava. Dirka je prekinjena, da lahko odstranijo dirkalnika Sainza in Albona in popravijo eno zaščitno ograjo. Na ponoven štart bodo počakali v boksih.Sainz je v peščeni izletni coni. Konec dirke s polomljenim prednjim krilcem. Tudi Gasly (zadel je še v oglasni pano) in Albon sta zdrsnila z asfalta.V pesku je bil po prvem zavoju tudi Vettel, ki je po dobrem štartu zadel v Alonsa. A Nemec je lahko zapeljal nazaj na progo. Preveč mokro je za intermediate gume.Dober štart Leclerca in s Verstappnom sta v prvi zavoj zapeljala kolo ob kolesu. Na izvozu iz prvega dvojnega zavoja Max vendarle ohranja prvo mesto.Vsi začenjajo na gumah za rahel dež, a asfalt je kar moker. Če ne bo nehalo padati, bodo kmalu morali menjati za dežne gume.Verstappen, ki lahko postane že danes prvak (potrebuje osem točk več od Leclerca in šest več od Pereza) in Leclerc sta v prvi štartni vrsti. Ferrari ni dobil deževne dirke že od Malezije 2012.: Verjetnost dežja je bila majhna, a je nad Suzuko začelo padati pol ure pred samim štartom. Vode za zdaj na progi ni veliko, tako da bi se dirka morala začeti po predvidenem načrtu, ob 7.00.