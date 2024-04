Sedmeroboj za najboljšega poraženca

Lando Norris na tretjem štartnem mestu. Foto: Guliverimage Red Bull je v Bahrajnu in Savdski Arabiji že dosegel dvojno zmago, po treningih in kvalifikacijah v Suzuki se zdi, da jo bo na nedeljski veliki nagradi Japonske še lažje. Max Verstappen in Sergio Perez sta v prvi štartni vrsti. Pa vendarle: trikratni svetovni prvak v svojo 57. zmago ni tako zelo prepričan. Meni, da je Ferrari kljub samo sedmemu mestu Charlesa Leclerca na kvalifikacijah z nastavitvami za dirko in polno posodo goriva precej bolj nevaren. "Naš ritem ni slab, a se v dirkalniku ne počutim tako dobro kot na prejšnjih dirkah in lani. Upam, da bo s spremembami, ki smo jih naredili na tretjem treningu bolje." Tudi na tem je bil Nizozemec najhitrejši. Njegov mehiški kolega je odpeljal najboljše kvalifikacije po skoraj letu dni (Miami), leto dni pa bo minilo tudi od njegove zadnje zmage (Azerbajdžan).

Štartna mesta na nedeljski VN Japonske:

Fernando Alonso je bil na kvalifikacijah peti. Foto: Guliverimage Se pa obeta precej bolj tesen boj za tretje mesto, morda celo sedmeroboj. V najboljšem položaju je Lando Norris (McLaren), ki je na tretjem štartnem mestu. Mladi Anglež sicer še naprej čaka svojo prvo zmago, ima pa že 14 uvrstitev na zmagovalni balkon. Z več goriva v dirkalniku je boljši tudi Mercedesov dirkalnik, prve posodobitve pa so pomagale tudi ekipi Aston Martin. "Kar malo nepričakovano, da smo tako konkurenčni. Samo nekaj stotink za Sainzom, Leclerc za mano, pa Piastri, oba Mercedesa. Pred šestimi meseci smo bili na tej stezii sekundo in pol za prvim štartnim mestom, zdaj smo dobre štiri desetinke," je bil prijetno presenečen Fernando Alonso, ki je na petem štartnem mestu. Na dirki je bil med najboljšimi tremi (tretji) nazadnje jeseni v Braziliji, svojo 33. zmago pa čaka že 11 let.