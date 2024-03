Verstappnu grožnja tudi iz četrte vrste

Čas je za prvo od 24 dirk letošnjega svetovnega prvenstva formule 1. Max Verstappen (Red Bul) je triintridesetič na prvem štartnem položaju, a se tudi sam zaveda, da bo precej težje zmagati, kot mu je bilo v lanski rekordni sezoni (19 zmag). Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin in McLaren so v razmiku vsega pol sekunde! Štart dirke v Bahrajnu ob 16. uri, dogajanje bomo na Sportalu spremljali v živo.

To je 20 dirkačev, ki se letos borijo za zmage:

Angleški mladenič Lando Norris je z McLarnom precej bolj konkurenčen, kot kaže štartno mesto. Foto: Guliverimage Aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) si je na začetku svojega najhitrejšega kvalifikacijskega kroga pomagal z zavetrjem za Landom Norrisom (McLaren), tako pridobil vsaj dve desetinki in osvojil "pole position" dve desetinki pred Charlesom Leclercom (Ferrari). Nizozemec se zaveda, da je konkurenca letos precej bolj izenačena, kot je bila lani, ko je dobil 19 od 22 dirk. "Mislim, da bo dirka zelo izenačena. Je pa naš dirkalnik za dirko boljši, kar je zelo pomembno. Prepričan sem, da imamo lahko dobro dirko." Nevaren pa ne bo samo Leclerc, v drugi vrstni je še George Russell (Mercedes), v tretji pa izkušeni Fernando Alonso (Aston Martin). Odpisati pa ne gre niti obeh McLarnov v četrti vrsti. Norris je naredil napaki v prvem in četrtem zavoju. "Preostali deli kroga pa so bili dobri. Dirkalnik je bil dovolj dober za prvo vrsto, zato sem z dosežkom kar razočaran," je po kvalifikacijah dejal mladi britanski dirkač, ki še čaka prvo zmago v kraljici avtomotošporta.

VN Bahrajna, štartna mesta:

Šef Red Bullove ekipe Christian Horner na štartni vrsti skupaj s svojo ženo nekdanjo "spajsico" Geri Halliwell. Očitno mu žena zaupa in verjame, da so obtožbe o spolnem nadlegovanju ene od sodelavk v Red Buloovi ekip res nesrečnice. Foto: Reuters

