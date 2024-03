Samo en dirkač Ferrarija verjame v zmago, Hamilton obupuje

Dirka formule 1 v Melbournu je vsako leto eden od vrhuncev prvenstva. In zato se ni težko zbuditi ob petih zjutraj. Letos še nepremagani Max Verstappen pravi, da mu ne bo lahko doseči 57. zmage. Carlos Sainz in Charles Leclerc naj bi bila s Ferrarijem hitra tudi na dirki. Sta na drugem oziroma četrtem štartnem mestu, potem ko se je moral Sergio Perez zaradi kazni pomakniti na šesto. Že pred štartom pa je belo zastavo izobesil Lewis Hamilton, ki priznava, da slabi rezultati vplivajo na njegovo psiho.

Max Verstappen je lani dobil VN Avstralije. Foto: Reuters Zadnja dva zmagovalca VN Avstralije Charles Leclerc s Ferrarijem predlani in Max Verstappen z Red Bullom lani sta na četrtem oziroma prvem štartnem mestu. Nizozemec pričakuje tesno dirko, Monačan ne verjame, da lahko konkurira zmagovalcu uvodnih dveh dirk. "Mislim, da zelo težko merimo na zmago, saj je Max premočan. Mogoče je moja tarča lahko Checo," je po sobotnih kvalifikacijah izpostavil Leclerc. Takrat je še mislil, da bo Sergio Perez (Red Bull) na štartu pred njim, a je Mehičan nato dobil tri kazenska mesta pribitka zaradi oviranja Nica Hülkenberga (Haas). Ni povsem jasno, ali se lahko v bitko za zmago oziroma stopničke vključijo drugi Carlos Sainz (Ferrari) in dirkača ekipe McLaren, Lando Norris je na tretjem, Oscar Piastri pa na petem štartnem mestu. Španec je le dva tedna po operaciji slepiča in vprašanje, ali bo zdržal napore 58 krogov. Vseeno pravi: "Mislim, da imamo možnosti za zmago, da mi to uspe, bom moral biti stoodstoten," pravi dirkač Ferrarija. McLaren pa na prvih dveh dirkah ni bil tako hiter, a Norris pravi, da jim nekoliko bolj ustreza dirkališče v Melbournu. Štart tretje od 24 dirk letošnje sezone bo v nedeljo zjutraj ob 5. uri.

Štartna vrsta na VN Avstralije:

Hamilton: Sem že kar malo otopel

Lewis Hamilton je izpadel v drugem delu kvalifikacij. Foto: Reuters Rekorder po številu prvih štartnih mest na VN Avstralije Lewis Hamilton (Mercedes) je šele na 11. štartnem mestu. Že v petek je govoril o enem najtežjih dirkaških koncev tedna v njegovi karieri, v soboto se je zdel še bolj na tleh. "Zdaj sem nekako že navajen, da izpadem v drugem delu kvalifikacij. Sem že kar malo otopel. Ni dober občutek, ampak ..." je razlagal precej resignirano. Do njegove selitve k Ferrariju ga čaka še 22 dirk s srebrno puščico. Nikakor ne najde nastavitev dirkalnika W15, ki bi mu ustrezale. "George svoje delo z dirkalnikom opravlja bolje od mene. Na vseh treh kvalifikacijah je bil pred mano."

George Russell je na sedmem štartnem mestu. Na nekaj treningih je sedemkratni svetovni prvak sicer dosegel solidne rezultate. "Na tretjem treningu sem se počutil dobro. Ampak bilo je čudno, ker nismo razumeli, zakaj. A nato je bil dirkalnik na kvalifikacijah spet zelo nekonstanten. In to zdaj že vpliva na mojo glavo."