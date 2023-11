Nič več neznank, Italijan zasedel še zadnje mesto

Di Giannantonio je bil v pravkar končani sezoni član ekipe Gresini Ducati, a je bilo jasno, da mesta ne bo obdržal, saj je po predčasnem slovesu od Honde selitev tja napovedal nekdanji svetovni prvak Marc Marquez.

Italijan je imel sicer dober finiš sezone, dosegel tudi prvo zmago v elitni konkurenci, na zadnji dirki v nedeljo v Valencii pa je v zadnjem krogu skorajda prišel mimo starega in novega prvaka Francesca Bagnaie, a je pozneje zaradi kazni padel na četrto mesto.

"Vesel sem, da se bom pridružil tako dobri ekipi. V moštvu VR46 se lahko veliko naučim, skupaj pa lahko uresničimo velike stvari. V zadnjih dveh letih sem v motoGP dozorel in pripravljen sem na naslednji korak," je ob potrjenem prestopu za spletno stran tekmovanja dejal italijanski dirkač.

Svetovni prvak Francesco Bagnaia in njegov italijanski rojak Enea Bastianini ostajata pri Ducatiju. Foto: Guliverimage

Kdo, kje?

V sezoni 2024 bo tako v tovarniških ekipah naslednja zasedba: svetovni prvak Francesco Bagnaia in njegov italijanski rojak Enea Bastianini ostajata pri Ducatiju, Španca Aleix Espargaro in Maverick Vinales prav tako vsaj do konca naslednje sezone pri Aprilii, nespremenjena bo tudi zasedba KTM z Avstralcem Jackom Millerjem in Južnoafričanom Bradom Binderjem. Pri Yamahi pa bo ob dosedanjem članu Francozu Fabiu Quartararoju novinec Španec Alex Rins, doslej član ekipe Honda LCR. Pri Hondi pa bo po slovesu Marqueza po 11 letih drugi član ekipe ob Špancu Joanu Miru Marini.

Pri poltovarniških ekipah je največja sprememba pri Gresini Ducatiju, kjer se bo Marc Matquez pridružil mlajšemu bratu Alexu. Z Ducatijem VR46 ostaja Italijan Marco Bezzecchi, novinec je Di Giannantonio. Pri ekipi Pramac Ducati, v kateri ostaja letošnji drugi v seštevku sezone Španec Jorge Martin, pa bo po novem še dosedanji član Yamahe Italijan Franco Morbidelli. Pri Hondi LCR je novinec Francoz Johann Zarco (doslej Pramac Ducati), ostaja Japonec Takaaki Nakagami. Moštvo GasGas Tech3 pa bo ob dosedanjem dirkaču Špancu Augustu Fernandezu imelo še novinca, njegovega rojaka, svetovnega prvaka razreda moto2 Pedra Acosto.