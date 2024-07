Dvojna angleška evforija, a trenutek resnice sledi #video

Angleži na prvih treh štartnih mestih. Foto: Reuters Sobota je bila angleška. Steza v Silverstonu, domovini britanskega dirkanja, se je tekom kvalifikacij sušila, prva tri mesta pa so si priborili trije Angleži: George Russell, Lewis Hamilton (oba Mercedes) in Lando Norris (McLaren). Prvič po VN Južne Afrike 1968 so bili na prvih treh mestih Britanci, takrat Jim Clark, Graham Hill in Jackie Stewart. Obenem so sredi tedna Britanci izvedeli, da bodo imeli naslednjo sezono še enega dirkača več v formuli 1 – Oliver Bearman bo dirkal za ekipo Haas. Po koncu kvalifikacij pa navijači, ki so tribune napolnili do zadnjega kotička, pa čeprav so bile cene vstopnic zelo visoke in še pred dvema tednoma niso bile razprodane, niso odšli domov. Na največjem ekranu ob progi so predvajali tekmo angleške reprezentance na evropskem nogometnem prvenstvu. In veselili so se napredovanja v polfinale. Pa ne le navijači, v prvi vrsti sta tekmo gledala tudi Mercedesova voznika. Samo poglejte, kako so slavili!

Front row lock out at home race ✅



Watching your national football team make it to the Semi-Finals of @EURO2024 ✅



Thousands of fans to enjoy the moment with ✅#F1 #BritishGP #Euro2024 @England pic.twitter.com/ZHFBAra1TJ — Formula 1 (@F1) July 6, 2024

Napaka Verstappna, Ferrari prepočasen

Max Verstappen je zaključek kvalifikacij odpeljal s poškodovanim dirkalnikom in ima zato tolikšen zaostanek. Foto: Reuters Mercedes si je prvo štartno vrsto priboril prvič po VN Brazilije 2022, sicer pa je bila to že 82. dirka z obema srebrnima puščicama v prvi vrsti. Vemo pa, da je v zadnjih dveh sezonah in pol njihov dirkač le dvakrat stal na najvišji stopnički (Russell). Je bilo pa vsem jasno, da bo na nedeljski dirki precej težje zadržati prvi dve mesti. Norris ima že zadnjih nekaj dirk odličen ritem na dirki, Max Verstappen (Red Bull) pa je bil na kvalifikacijah samo četrti, ker je v prvem delu naredil napako in ob vožnji prek robnika precej poškodoval podvozje in bil zato štiri desetinke počasnejši. Zmagovalec sedmih letošnjih dirk je enostavno prvi favorit na vsaki dirki, četudi ni na prvem štartnem mestu. "Realno smo desetinko ali dve za Landom in Maxom, ampak se bomo borili do konca. Tudi vreme bo imelo veliko vlogo," so razmerja moči jasna Russellu. Imajo pa vsi dva tekmeca manj: Ferrari je po zmagi Charlesa Leclerca že na četrti dirki zapored nekonkurenčen. "Enostavno smo počasni, dirkalnik pa je zelo nekonstanten".

Štartna vrsta za nedeljsko britansko VN: