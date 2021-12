Brutalna sobota za Verstappna, Perez se boji katastrofe v nedeljo

Z besedo brutalno so v Red Bullu opisali razplet kvalifikacij. Max Verstappen je "poljubil" betonski zid in ostal brez prvega štartnega mesta. "Pole position" je osvojil Lewis Hamilton. Sergio Perez se boji, da bi se lahko na dirki morebitna nesreča končala zelo slabo. "Proga je zelo zelo lepa, a obenem zelo zelo nevarna."

Max Verstappen (Red Bull) pred zadnjima dvema dirkama brani osem točk prednosti. Bil je le zavoj pred osvojitvijo najboljšega štartnega položaja. Ves krog je vozil na meji. Bil bi vsaj četrt sekunde hitrejši od izzivalca za naslov prvaka Lewisa Hamiltona (Mercedes). V zadnjem krogu pa so mu blokirale pnevmatike in na izhodu iz zavoja je zadel v zaščitno ogrado. Namesto najboljšega kroga sezone se je zgodila prava mala katastrofa. Ustavil je kar na stezi, saj se je bal, da bi poškodoval še menjalnik. Na VN Savdske Arabije bo tako namesto s prvega štartal s tretjega mesta, za obema voznikoma Mercedesa.

"Grozno. Zelo sem razočaran. V zadnjem zavoju bi lahko še nekaj pridobil," je po kvalifikacijah dejal Verstappen. "V tej bitki si želiš začeti prvi." Z besedo brutalno je dogodek opisal vodja Red Bullove ekipe Christian Horner. "Velika škoda. To bi bil izjemen izjemen krog." Verstappen mora na nedeljski dirki (štart ob 18.30) osvojiti 18 točk več od Hamiltona, da bi prvi naslov svetovnega prvaka osvojil že dirko pred koncem prvenstva.

Kako je nesrečo v živo med intervjujem videl Alonso:

Hamilton računa na pomoč ekipnega kolega

Hamilton se dobrika Bottasu. Foto: Guliver Image Razplet kvalifikacij zdaj odpira možnost za preobrat v prvenstvu. A sobota je bila za Hamiltona in Mercedes sprva zelo slaba. Na tretjem treningu ni bil zadovoljen z dirkalnikom, imel je še težave z gnečo na stezi. Nato je moral še na zagovor h komisarjem, saj naj ne bi upošteval dvojne rumene zastave. "Bilo je, kot da bi bil v šoli pri ravnatelju. Ko ne veš, ali boš dobil pripor po šoli in boš moral to doma razložiti očetu," je zaplet slikovito opisal Hamilton. Odnesel jo je brez kazni, na zadnje pa se mu je smejalo. Oba z Valtterijem Bottasom sta namreč v kvalifikacijah odpeljala odlično. "To je najboljši ekipni kolega," je večkrat poudaril Hamilton. Očitno računa na njegovo pomoč, zato ima zadnje čase same lepe besede zanj. "Skoraj me je premagal. Imela bova dobro dirko in delala bova skupaj."

Prvo VN Savdske Arabije bo s prvega štartnega mesta začel Lewis Hamilton. Foto: Guliver Image

Zelo lepa, a zelo nevarna proga

Hamilton bo imel iz prve vrste nekoliko lažje delo, a na dirki se lahko hitro vse postavi na glavo. Še posebej na tej novi progi v Savdski Arabiji. Najhitrejša in najdaljša ulična steza na svetu je bila za dirkače na treningih sicer pravi užitek za vožnjo, na dirki bo drugače. Prehitevanja bodo zahtevna, predvsem pa nevarna. Vsaka najmanjša napaka (Verstappen in Ferrarijev voznik Charles Leclerc sta to ta konec tedna že izkusila) lahko pomeni bližnje srečanje z zidom.

Velike hitrosti, slepi zavoji in betonske ograde. Razlog za Perezove skrbi. Foto: Guliver Image "Proga je zelo zelo lepa, a obenem zelo zelo nevarna," opozarja Sergio Perez (Red Bull), ki bo na petem štartnem mestu. "Veliko je ravnin, ki so prelomljene z zavoji. S slepimi zavoji. Upam, da se na dirki ne bo kaj zgodilo. Občutek imam, da je proga prenevarna brez razloga." Speljana je namreč med betonskimi ogradami. Proge niso zgradili v mestu, po ulicah, tako da bi lahko uredili izletne cone. A da je bolj zahtevna in bolj atraktivna, so postavili ograde in tako nekako simulirajo ulično progo. "Že ko gledate posnetke iz dirkalnika, se zdi strašljiva. Resnično upam, da ne bomo videli kakšne hujše nesreče." Perez poudarja, da je varnost na prvem mestu ter da bo po dirkaškem koncu tedna potreben pogovor med dirkači in vodstvom tekmovanja. "Steza je fantastična. Ne razumite me narobe, za dirkanje je res super, a je zelo nevarna. Če se bo komu kaj zgodilo, bi bilo lahko zelo hudo."