Bottasu tudi drugi trening v Mugellu, kalvarija Ferrarija

Hamilton je za njim zaostal dve desetinki, na tretjem in četrtem mestu sta končala Red Bullova dirkača Nizozemec Max Verstappen in Tajec Alexander Albon.

Ferrarijev jubilej

Karavana formule 1 prvič gostuje na stezi v Mugellu, ki jo sicer za testiranja uporablja moštvo Ferrarija. Ekipa s simbolom poskočnega konjička bo v nedeljo nastopila na svoji 1000. dirki v zgodovini tega tekmovanja. Na treningih pa v ekipi, ki tokrat nastopa z dirkalniki temnordeče barve v spomin na prve nastope leta 1950, večinoma ostajajo na ravni zadnjih dirk, v ozadju. Monačan Charles Leclerc je bil na drugem treningu deseti, Nemec Sebastian Vettel pa 12.

Ferrarija sta imela težave, takole se je v pesek zakopal Leclerc ...

Dipping it into the gravel 😬



A brief moment for Leclerc as he tests the boundaries 👊#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/pJMQWXbdlk — Formula 1 (@F1) September 11, 2020

... Vettel pa je po treningu poročal o težavah z motorjem:

Problems for Sebastian Vettel as the session ended 👀 He reports a problem with the engine, before pulling up at the side of the track 😖 #TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/RZ06wcxhmc — Formula 1 (@F1) September 11, 2020

Na dopoldanskem prvem treningu je bil najhitrejši Bottas pred Verstappnom in Leclercom, Hamilton je bil četrti.

Lando Norris pa je povzročil nekaj škode na svojem McLarnu:

Dirka bo na sporedu v nedeljo ob 15.10, v soboto bodo kvalifikacije ob 15. uri.

