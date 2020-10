Bottas najboljši v kvalifikacijah, s prve vrste še Hamilton

Iz druge vrste bosta preizkušnjo na Nürburgringu začela Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) in Monačan Charles Leclerc (Ferrari), iz tretje pa Tajec Alexander Albon (Red Bull) in Avstralec Daniel Ricciardo (Renault).

Bottas je z odličnim zadnjim krogom v kvalifikacijah premagal Hamiltona in si 14. v karieri privozil "pole position", tretjič v tej sezoni.

"Odličen občutek je, ko ti 'pole' uspe ujeti prav v zadnjem krogu," se je smejalo Bottasu. "Ker smo imeli le kratek trening, je bilo težko najti prave namestitve in izbrati prave pnevmatike," je še dodal.

