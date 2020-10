Brez prvega treninga na Nürburgringu, Mick Schumacher pa brez prvega testa

Zaradi slabega vremena so morali prireditelji dirke formule 1 za VN Eifla, ki bo konec tedna na nemškem dirkališču Nürburgring, odpovedati današnji prvi prosti trening. Drugi je načrtovan za 15. uro, če bo vreme to omogočalo.

Vzrok odpovedi je bilo mrzlo in megleno vreme. Megla je onemogočala pristajanje in vzletanje helikopterjev, to pa po pravilih tekmovanja pomeni, da zaradi varnosti ni dogajanja na dirkališču, saj v primeru nesreče ne bi mogli pomagati s helikopterskim reševanjem.

Trening so sprva prestavili za pol ure, po uri čakanja pa se vreme ni izboljšalo, zato so vso dogajanje odpovedali.

Odpoved treninga pa je tudi slaba novica za Micka Schumacherja. Danes bi moral 21-letni sin sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja prvič uradno preizkusiti dirkalnik formule 1, v moštvu Alfa Romeo so ga predvideli kot voznika na prvem treningu.

Ker za drugi trening mlajši Schumacher ni bil predviden, je to pomenilo, da je ostal brez prve priložnosti za nastop v tekmovanju, v katerem je njegov oče dosegel toliko uspehov. V Nemčiji so imeli sicer vse pripravljeno zanj, dodelili so mu številko 37, vožnja na treningu pa bi se časovno pokrila s 25. obletnico očetove prve zmage na tem dirkališču. Imel pa bi celo podporo s tribun, saj so nemške oblasti dovolile obisk 15.000 navijačev na dirkaškem koncu tedna.

Novo priložnost bo Mick Schumacher, ki sicer tekmuje v svetovnem prvenstvu formule 2, je pa tudi član Ferrarijeve dirkaške akademije, najverjetneje dobil na novem prizorišču formule 1 v portugalskem Portimau čez 14 dni.