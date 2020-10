Hamilton si ne želi novega dirkališča zavoljo poseka dreves

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Moje osebno mnenje je, da svet ne potrebuje novega dirkališča," je na uradni tiskovni konferenci pred naslednjo dirko v sezoni dejal 35-letnik, ki bo skušal izenačiti rekord po številu zmag v F1.

Slednjega drži nesrečni Nemec Michael Schumacher (91 zmag), Hamiltonu pa na zadnji dirki v Rusiji zaradi kazni med dirko ni uspelo priti do izenačenja. Druga priložnost za to bo v nedeljo, še prej pa je kritiziral formalni dogovor krovne zveze dirkaškega športa v Riu de Janeiru in vodstva F1 glede izgradnje novega dirkališča v bližini opuščene vojaške baze Deodoro.

Steza bo bržčas nadomestila preizkušnjo v Interlagosu, saj se pogodba med dirkališčem Joseja Carlosa Paceja in F1 izteče konec leta 2021.

"Na svetu je veliko lepih dirkališč. Sicer nimam vseh podatkov. Slišal sem, da bo steza samooskrbna, toda najbolj samooskrbno bi bilo, da ne škodijo gozdu. Še posebej v času, ko se borimo z globalno krizo v zvezi z novim koronavirusom," je bil kritičen Hamilton.

"Posek gozda se mi ne zdi rešitev za nobeno stvar. Nimam vseh podatkov, toda tega ne podpiram," je še dodal Hamilton, ki se je obregnil v odločitev, da bodo morali za izgradnjo dirkališča posekati 70.000 dreves.

Rio Motorsport, nosilec projekta novega dirkališča, se je že odzval na kritike. "70.000 dreves bomo nadomestili s posaditvijo 700.000 novih, del teh tudi znotraj lokalnega območja, zaradi česar bo gozd obširnejši, kot je bil doslej," so zapisali v izjavi za javnost.

Rio Motorsport mora pridobiti le še gradbeno dovoljene lokalnih oblasti pred podpisom dokončne pogodbe s F1 za organizacijo dirk od sezone 2022 naprej.

Britanski zvezdnik je pred začetkom konca tedna, dirka bo na sporedu v nedeljo ob 14.10, izrazil tudi skrb, ker je bil na zadnjem testiranju pozitiven na novi koronavirus eden izmed članov ekipe Mercedesa, ki potuje s karavano F1 v letošnji sezoni.

To je bil eden od desetih pozitivnih primerov v zadnjem svežnju testiranj F1, teh je bilo 1822.

