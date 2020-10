V Imoli pričakujejo več kot 13 tisoč gledalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Formula 1 se po 14 letih vrača v Imolo, prireditelji pa so se posebej potrudili s protikoronskimi varnostnimi ukrepi in zagotovili, da si bo na dan treninge in tekmovanje lahko ogledalo več kot 13 tisoč ljudi, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa.