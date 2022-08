Bagnaia zmagovalec Spielberga, Quartararo drugi

Za Francesca Bagnaio je to peta zmaga v sezoni in tretja v nizu po Assnu in Silverstonu.

Njegov rojak Enea Bastianini (Ducati Gresini), ki je v soboto prvič v karieri dobil kvalifikacije, je po nekaj krogih dirke zaradi tehničnih težav zapeljal v bokse in odstopil.

V nadaljevanju sta bila v ospredju oba tovarniška Ducatija. V nekaj krogih po odstopu Bastianinija sta bila še povsem skupaj in zdelo se je, da bo morda Miller skušal celo napasti, a nato sta se umirila in Bagnaia si je privozil majhno prednost.

Za njima se je tako razvnel boj za tretje mesto, a je Quartararo nato pokazal, da bi rad še kaj več. Nekaj krogov pred koncem se je namreč, potem ko se je večino dirke boril s Jorgejem Martinom, povsem približal Millerju in ga tri kroge pred koncem tudi prehitel.

Millerju je tako ostalo tretje mesto, ki pa tudi še ni bilo povsem zanesljivo. Zamikalo je namreč tudi takrat četrtega Martina, a je Španec v zadnjem krogu precenil svoje sposobnosti. Ob prehitevanju je sicer za hip prišel na tretje mesto pred Avstralca, toda takoj zatem naredil napako in zdrsnil po tleh ter končal v pesku, pri Ducatiju pa so si lahko oddahnili, saj so imeli na stopničkah oba dirkača.

"Zelo sem vesel te zmage, nikakor ni bilo lahko. Nismo delali veliko napak, hvala ekipi za vse opravljeno delo. V zadnjih krogih sem občutil težave s pnevmatikami, a sem vesel, da se je tako končalo. Seveda pa se veselim že naslednjega izziva v Misanu," je po dirki dejal Bagnaia.

"To je bila ena mojih boljših dirk, ampak tudi zelo težka. Ta steza je res izredno težka, imel sem dober start, pa potem malo slabše naslednje kroge. Dobro sem se vrnil, če bi dirka trajala še nekaj krogov, bi se morda lahko zgodilo še kaj," pa je bil tudi z drugim mestom zadovoljen Francoz.

Bagnaia je s tretjo zaporedno zmago že skorajda izničil slab začetek sezone in se je odločno podal v lov za Quartararojem. Francoz sicer še vedno trdno vodi v SP, zdaj ima 200 točk. Tudi na drugem mestu še ni spremembe, čeprav se prednost Španca Aleixa Espargaroja (Aprilia) - danes je bil šesti - topi in zdaj znaša le še 12 točk pred današnjim zmagovalcem (168-156).

Japonski zmagi v moto2 in moto3

V šibkejših razredih moto2 in moto3 sta danes zmagala Japonec Ai Ogura in njegov rojak Ayumu Sasaki. Ogura je v tesnem zaključku dirke moto2 ugnal Tajca Somkiata Chantro, oba pa sta imela skoraj osem sekund naskoka pred Britancem Jakom Dixonom. Z zmago je Ogura tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku, v katerem ima 183 točk, eno manj pa danes peti Španec Augusto Fernandez.

V razredu moto3 je do zadnjih metrov potekal boj četverice, na koncu pa je za 64 tisočink sekunde slavil Sasaki pred rojakom Tatsukijem Suzukijem. Tretji je bil Španec David Munoz. V skupnem seštevku še naprej vodi Španec Sergio Garcia, ki je s petim mestom nekoliko povišal prednost pred danes sedmim rojakom Izanom Guevaro (193-188).

The first mistake he's made all day! 😅



Sasaki's got the Japanese flag wrapped up in the sprocket 🤭#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/0QDYAL4DIX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 21, 2022

Naslednja dirka bo 4. septembra v Misanu.

Izidi:

motoGP:

1. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 42:14,886

2. Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) + 0,492

3. Jack Miller (Avs/Ducati) 2,163

4. Luca Marini (Ita/Ducati VR46) 8,348

5. Johann Zarco (Fra/Ducati Pramac) 8,821

6. Aleix Espargaro (Špa/Aprilia) 11,287

... SP skupno (13):

1. Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) 200

2. Aleix Espargaro (Špa/Aprilia) 168

3. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 156

4. Johann Zarco (Fra/Ducati Pramac) 125

5. Jack Miller (Avs/Ducati) 123

6. Enea Bastianini (Ita/Ducati Gresini) 118

... moto2:

1. Ai Ogura (Jap/Kalex) 39:30,070

2. Somkiat Chantra (Taj/Kalex) + 0,173

3. Jake Dixon (VBr/Kalex) 7,854

... SP skupno (13):

1. Ai Ogura (Jap/Kalex) 183

2. Augusto Fernandez (Špa/Kalex) 182

3. Celestino Vietti (Ita/Kalex) 156

... moto3:

1. Ayumu Sasaki (Jap/Husqvarna) 39:03,516

2. Tatsuki Suzuki (Jap/Honda) + 0,064

3. David Munoz (Špa/KTM) 0,292

... SP skupno (13):

1. Sergio Garcia (Špa/GasGas) 193

2. Izan Guevara (Špa/Gasgas) 188

3. Dennis Foggia (Ita/Honda) 144

...

