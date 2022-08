Novost v motoGP, ki pa ni všeč vsem. "Mislim, da je to popolna neumnost."

Krovna motociklistična zveza Fim in podjetje Dorna, ki trži SP v motociklizmu, sta na uradni spletni strani pojasnila, da bodo sprinterske dirke v sezoni 2023 na sporedu na vseh prizoriščih, namen novosti pa je dodatno tekmovanje in še več dogajanja za navijače.

Sprinterske dirke bodo na sporedu ob sobotah ob 15. uri, njihova dolžina pa bo znašala približno 50 odstotkov predvidene dolžine nedeljske dirke. Točke bo dobilo prvih devet, zmagovalec 12, drugi devet, tretji pa sedem.

Startna mesta za obe dirki bodo dirkači lovili v kvalifikacijah, njihov format bo ostal nespremenjen. Večji pomen bodo dobili le petkovi prosti treningi, saj bo seštevek časov teh omogočil neposredno uvrstitev najhitrejšim v sobotni prvi del kvalifikacij.

Novost je delno podobna zamisli v formuli 1, ki je že lani uvedla sprinterske dirke. A v formuli 1 te niso stalnica, v letošnjem koledarju so tako le tri, a za razliko od motociklizma določajo startni vrstni red za nedeljsko dirko.

Svetovni prvak nad idejo ni navdušen. Foto: Guliverimage/Getty Images

Vsi v motociklistični karavani sicer niso tako navdušeni kot vodstvo tekmovanja. Francoska tiskovna agencija AFP tako povzema mnenje svetovnega prvaka Fabia Quartararoja, ki se je odzval zelo neposredno.

"Mislim, da je to popolna neumnost. Če bi kot v formuli 1 vsake toliko časa izvedli eno, bi še šlo, ampak vsako soboto ... Nekatera dirkališča so fizično izjemno zahtevna," je dejal Francoz in poudaril, da dirkačev nihče ni vprašal za mnenje, le seznanili so jih z dejstvom o novosti.

