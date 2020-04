AMZS s Klemnom Gerčarjem poziva: trenirajte doma!

Zaradi epidemije novega koronavirusa in da bi preprečili širjenje okužb, je nacionalna športna zveza za motošport in karting AMZS že v začetku marca do nadaljnjega odpovedala dirke državnega in pokalnega prvenstva pod svojim okriljem. Članice AMZS in društva oziroma klubi s športno licenco AMZS so odpovedali tudi rekreativna tekmovanja in zaprli proge, na katerih sicer trenirajo vozniki s tekmovalnimi ambicijami in rekreativci.

V zadnjih tednih pa je opaziti, opozarjajo pri AMZS, da nekateri ljubitelji motošporta napotka, naj ostanejo doma, ne upoštevajo. In to kljub pozivom stroke ter pristojnih institucij, naj se v tem obdobju, ko je zdravstveno osebje osredotočeno na delo s pacienti s covidom-19, ne ukvarjamo s športi, kjer obstaja večja verjetnost poškodb, pri katerih bi bila potrebna zdravniška pomoč.

"Takšno ravnanje je nesprejemljivo in nedopustno, zato še enkrat pozivamo vse, ki radi sedejo na motocikel, naj v tem času trenirajo doma. Trenutno je najpomembnejša naloga vsakega posameznika, da s svojim odgovornim ravnanjem prispeva k preprečevanju širjenja okužb z novim koronavirusom in da po nepotrebnem ne obremenjuje že tako preobremenjenega zdravstvenega sistema," pravi Luka Mežan, vodja področja avto-moto šport pri AMZS.

Na dan prišla problematika nedovoljenih voženj v naravi

Z zaprtjem prog za ukvarjanje z motošportom je še očitneje prišla na dan problematika nedovoljenih voženj v naravi. V zadnjih tednih se je število takih voženj povečalo, ugotavljajo pri AMZS, ukvarjanje z motošportom v gozdovih pa je (pre)pogosto v nasprotju z veljavno zakonodajo glede vožnje v naravnem okolju. AMZS zato vse motoriste poziva k spoštovanju naravnega okolja.

Mežan še izpostavlja, da se je mogoče na čas, ko bo dirkanje znova mogoče, pripravljati doma, zato pozivajo vse ljubitelje motošporta, naj do nadaljnjega svoje motocikle pustijo v garažah in se na novo sezono rekreativnih voženj pripravljajo doma.

"V sodelovanju s Klemnom Gerčarjem, nekdanjim vrhunskim motokrosistom in prvim Slovencem, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka v motokrosu, v zadnjih letih pa v svetovnem prvenstvu nastopal v elitnem razredu MXGP, smo pripravili tudi prvega od videonasvetov za trening doma. V prihodnjih dneh bomo na portalu amzs.si/sport objavili še nasvete drugih voznikov oziroma trenerjev, za katere upamo, da bodo v pomoč pri vadbi v 'domači telovadnici'," je poudaril Mežan.

