Zadnji rok za začetek sezone F1 je oktober

Brawn je dejal, da si formula ena želi začeti tekmovanje čim prej, ko bo to zaradi zdravstvenih razlogov omogočeno. S tem bi po njegovih besedah navijači v težkih časih dobili nekaj zabave in zadovoljstva v svoja življenja, četudi ne bi mogli še na prvih tekmah dirke videti na tekmovališčih.

Sezona SP bi se morala sicer začeti že 15. marca v Melbournu z VN Avstralije, kar pa se zaradi svetovne zdravstvene krize ni zgodilo. Odpovedanih ali preloženih je bilo prvih devet dirk sezone, od prvotnega koledarja jih je ostalo še 13.

Za prvaka vsaj osem dirk

Brawn je dejal, da bi bilo vseeno možno izpeljati 18 do 19 dirk v tem letu, če bi se tekmovanje začelo najpozneje julija in s po tremi dirkami na mesec ali pa tudi z dvema ob koncu tedna, pri slednjem je kot primer navedel VN Kitajske.

"Osem dirk pa je najmanj, da izpeljemo SP, to pomeni, da je zadnji rok za začetek tekmovanja oktober. Lahko bi se tekmovanje zavleklo tudi v januar prihodnje leto, tudi to smo preučevali," je ocenil Brawn in dodal, da bodo velik izziv v začetku ponovnega zagona tekmovanja in tudi v nadaljevanju logistika in letalska potovanja.

Ross Brawn meni, da bi lahko prve dirke potekale v Evropi brez gledalcev. Foto: Getty Images

Najprej v Evropi za zaprtimi vrati?

"Po našem mnenju je verjetno Evropa tista, ki bi lahko gostila začetek za zaprtimi vrati. To bi bilo zelo zaključeno okolje, ekipe bi lahko prišle iz karanten in bi jih preusmerili v tekmovanje, pri tem pa zagotovili, da bi bili vsi predhodno testirani, da ne bi bilo tveganja za nikogar," je še povedal vodja tekmovanja v pogovoru za Sky Sports, ki ga je povzela spletna stran F1.

Zadnja prestavljena dirka je bila dirka za veliko nagrado Kanade, ki je bila v Montrealu predvidena 14. junija. Odločitev so sporočili v torek, 7. aprila. Prvi naslednji dirki na zdaj še nespremenjenem koledarju F1 sta 28. junija v Franciji (Le Castellet) in 5. julija v Avstriji (Spielberg).

Vodstvo formule ena pa je le nekaj ur pred novico o prestavitvi iz Montreala že podaljšalo tudi prekinitev delovanja za dva tedna. To je storilo po sestanku na daljavo, na katerem so sodelovala moštva SP ter vodstvi tekmovanja in Mednarodne avtomobilistične zveze.

Prekinitev se bo po soglasni odločitvi tako z 21 podaljšala na 35 dni.

