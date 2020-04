Vodstvo F1 podaljšalo prekinitev delovanja še za dva tedna

Vodstvo formule ena je podaljšalo prekinitev delovanja še za dva tedna in novico objavilo na svoji spletni strani. To je storila po sestanku na daljavo, v katerih so sodelovala moštva svetovnega prvenstva ter vodstvi tekmovanja in Mednarodne avtomobilistične zveze. Prekinitev se bo po soglasni odločitvi tako iz 21 podaljšala na 35 dni.