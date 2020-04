Mogoč je tudi najbolj črn scenarij: odpoved celotne sezone motoGP

"Vse naše napore smo usmerili v poskus, da izpeljemo sezono 2020 za veliko nagrado s čim več dirkami, kot se bo le dalo, da SP končamo v koledarskem letu," so zapisali v izjavi za javnost.

"A seveda moramo upoštevati in ravnati v skladu z vladnimi smernicami in pristojnimi zdravstvenimi oblastmi," so še zapisali pri Dorna Sports in dodali: "Najbolj črn scenarij je seveda odpoved celotne sezone 2020, saj v primeru, če se bodo širom Evrope in sveta omejitve druženja in potovanj nadaljevale, dirk ne bomo mogli organizirati."

Prve štiri dirke za VN v sezoni 2020 so že odpovedane (na uvodni dirki v Katarju je odpadla le kategorija motoGP) ali prestavljene na poznejši datum. Poleg VN Katarja še VN Tajske (po novem 4. oktobra), obeh Amerik (15. novembra) in Argentine (22. novembra) v vseh razredih.

Bo Marc Marquez sploh branil naslov? Foto: Reuters

Da so lahko preložili omenjene dirke, so morali organizatorji sezono podaljšati do konca novembra. Za zdaj še vedno nimajo datuma preložene dirke za VN Francije, VN Španije, VN Italije in VN Katalonije.

Naslednja dirka na koledarju je VN Nemčije, ki se bo predvidoma začela 21. junija v Sachsenringu.

Svetovno prvenstvo kraljevskega razreda motoGP letos še ni imelo niti ene dirke, saj so na uvodni dirki za VN sezone v Katarju lahko izpeljali le tekmovanje v razredih moto2 in moto3.

Preberite še;