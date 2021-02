Alpine bo predstavil dirkalnik na isti dan kot Mercedes

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsezona formule 1, ki tradicionalno pomeni predstavitve novih dirkalnikov za prihajajoče leto, dobiva obrise. Potem ko so v ponedeljek pri McLarnu kot prvi v karavani že razkrili bolid za novo sezono, so zdaj še pri treh moštvih določili datume. Svetovni prvak Mercedes in Alpine, nekdanji Renault, bosta dirkalnika razkrila na isti dan, 2. marca.