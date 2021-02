McLaren kot prvi "razkril karte"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moštvo formule 1 McLaren je danes kot prvo predstavilo dirkalnik za novo sezono 2021. V lovu na tekmece bo novi bolid z imenom MCL35M po sedmih letih spet poganjal Mercedesov motor, dirkača pa bosta novinec Avstralec Daniel Ricciardo in Britanec Lando Norris, ki z ekipo iz Wokinga sodeluje že tretje leto.

Novi dirkalnik MCL35M je precej podoben lanskemu MCL35, saj so v vodstvu tekmovanja letos zahtevali, da ekipe uporabijo čim več delov obstoječih dirkalnikov, preden se bodo leta 2022 pravila spremenila, tako da bo potrebno dirkalnike zasnovati povsem na novo. Ohranili pa so tudi zdaj že prepoznavno McLarnovo barvno shemo z oranžnimi in modrimi odtenki.

"Lepo je, da sem se lahko končno pridružil moštvu. Zdelo se mi je, da je od maja, ko smo se dogovorili, pretekla cela večnost. Zelo se že veselim, da bom lahko od zdaj McLarnov dirkač, upam, da bom ekipi lahko pomagal pri vzponu," je ob predstavitvi, ki so jo iz tovarne v Wokingu prenašali po spletu, dejal Avstralec.

"Verjamem, da bomo pokazali napredek že na testiranjih in komaj čakam, da se vse skupaj začne," je prepričan Lando Norris. Foto: Guliverimage

Verjame v napredek

"Vznemirjen sem, ker bomo spet začeli delati. Vsakič, ko sedem v dirkalnik, imam več izkušenj in mu bolj zaupam. Zato tudi vsako leto napredujem. Verjamem, da bomo pokazali napredek že na testiranjih in komaj čakam, da se vse skupaj začne," pa je dogajanje pospremil Norris.

McLaren je prva od desetih ekip, ki je predstavila nov dirkalnik. Februarja predstavitvi načrtujejo še pri Alpha Tauriju in Alfi Romeu, ostale ekipe bodo bolide razkrile marca.

Uradno testiranje pred novo sezono bo letos potekalo med 12. in 14. marcem v Bahrajnu, kjer se bo nato 28. marca tudi začela nova sezona.