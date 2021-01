McLarnov voznik pozitiven na testiranju med počitnicami v Dubaju.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med športniki, ki so okuženi z novim koronavirusom, je tudi dirkač formule 1 Lando Norris. Iz ekipe McLaren so sporočili, da je bil pozitiven na testiranju med počitnicami v Dubaju.

Po izidu testiranja se je 21-letni Britanec, lani deveti v seštevku sezone, osamil v hotelu, so sporočili iz ekipe.

"Potrjujemo, da je bil Lando Norris pozitiven na testu v Dubaju, kjer je bil na počitnicah pred predvidenim začetkom priprav na novo sezono," so sporočili iz britanske ekipe. Dodali so, da bo moral po tamkajšnjih pravilih v karanteni ostati 14 dni, a se počuti dobro in nima hujših bolezenskih znakov.

Nova sezona formule 1 bi se morala začeti 21. marca, a so se že pojavili namigi, da bodo morda začetek prestavili ali pa izbrali drugega gostitelja, za prvo dirko je sicer predvidena Avstralija.

