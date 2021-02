Alonso po nesreči pristal v bolnišnici. Za kako hudo poškodbo gre?

Kot so sporočili iz njegove ekip Alpine je Fernando Alonso, ki ga je med kolesarjenjem zbil avtomobil, pri zavesti in čaka na nadaljne preiskave.

Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/ateZJHITxj — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 11, 2021

To je hud udarec za Španca in njegovo ekipo. Dvakratni svetovni prvak, ki je svojo zadnjo dirko v formuli 1 odpeljal pred tremi leti, naslov svetovnega prvaka pa osvojil v letih 2005 in 2006, se namreč vrača v karavano, ki jo je zapustil leta 2018, in naj bi že 28. marca nastopil na uvodni dirki formule 1 v Bahrainu.

Alonso je v svoji karieri nastopil na 314 dirkah, od tega je bil 32-krat najhitrejši.