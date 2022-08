Albon uradno ostaja pri Williamsu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šestindvajsetletni Albon, čigar mati je Tajka, oče pa Britanec, je v formuli ena debitiral leta 2019 z Red Bullom, Williamsu pa se pridružil pred letošnjo sezono. V času, ko je bil pri Red Bullu, je na dirkah svetovnega prvenstva vknjižil dve tretji mesti, preden ga je leta 2021 v avstrijski ekipi zamenjal Sergio Perez. Letos s tremi točkami v razvrstitvi svetovnega prvenstva zaseda 19. mesto.

"Williams je z mojo odobritvijo sporočil, da sem se z njim dogovoril za dirkanje v sezoni 2023. Sam sporočam, da je to resnica," je tvitnil Albon in s tem ironično parafraziral Avstralca Oscarja Piastrija, ki je na enak način dan prej zanikal sporočilo ekipe Alpine, da je zanjo podpisal pogodbo za leto 2023.

"Alpine je brez mojega dovoljenja izdala sporočilo za javnost, da bom naslednje leto vozil zanjo. Napoved je bila napačna, v ekipi Alpine me naslednje leto več ne bo," je v torek prek tviterja sporočil Piastri, sicer rezervni član francoske ekipe, ki naj bi se po nekaterih govoricah v naslednji sezoni pridružil prav Albonu v ekipi Williamsa.

V ekipi Alpine so bili prepričani, da bo Piastri v ekipi zamenjal Fernanda Alonsa, ki naj bi pri Aston Martinu nadomestil upokojenega Sebastiana Vettla. A so se zmotili, saj se je Avstralec dogovarjal z drugimi moštvi in očitno z nekom tudi že dogovoril.