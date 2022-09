Neuville dobil reli klasiko, s Tänakom ohranjata upanje na naslov

Thierry Neuville (Hyundai) je zmagovalec relija Akropolis v Grčiji. Belgijec je tako prišel do svoje prve zmage v letošnji sezoni in skupno 16. Na drugem in tretjem mestu sta končala njegova moštvena kolega Estonec Ott Tänak in Španec Dani Sordo. Tänak je na drugem mestu zaostal za 15 sekund, Sordo na tretjem pa 1:49,7 minute.

Z zaostankom 3:42,2 je bil četrti Francoz Pierre-Louis Loubet (Ford), ki je kljub številnim težavam odpeljal zelo uspešen reli (njegov sploh prvi z WRC dirkalnikom), na roko pa mu je šel tudi odstop Britanca Elfyna Evansa (Toyota). Evans je bil po drugem dnevu četrti, a je odstopil v nedeljo zjutraj na povezovalni poti do prve hitrostne preizkušnje.

Reli Akropolis, končni vrstni red:



1. Thierry Neuville (Hyundai)

2. Ott Tänak (Hyundai) +15,0

3. Dani Sordo (Hyundai) +1:49,7

4. Pierre Laubet (Ford) +3:42,2

5. Craig Breen (Ford) +4:09,0

6. Takamoto Katsuta (Toyota) +6,21,1

Na grškem reliju je četrtič in zadnjič v tej sezoni nastopil tudi devetkratni svetovni prvak, 48-letni Sebastien Loeb (Ford), ki je po prvem dnevu tudi vodil. Na uvodni dirki v Monte Carlu je pometel s konkurenco, na Portugalskem odstopil, v Keniji je bil osmi, tokrat pa je zaradi okvare alternatorja odstopil.

Kalle Rovanperä Foto: Red Bull Content Pool Zmagoviti Hyundaijev trojec je izkoristil napake vodilnega v skupnem seštevku, Finca Kalleja Rovanpere, ki je v nesreči poškodoval svojo Toyoto Yaris in reli končal na 15. mestu. Je pa dobil vsaj štiri točke za drugo mesto na zadnji hitrostni preizkušnji. Njegova prednost v skupnem seštevku pred tekmeci še ni višja od 90 točk in tako še ni postal najmlajši svetovni prvak v zgodovini. Do konca sezone so še tri dirke. Naslednja bo med 29. septembrom in drugim oktobrom na Novi Zelandiji.

Skupni seštevek (10/13):



1. Kalle Rovanperä (Toyota) 207 točk

2. Ott Tänak (Hyundai) 154

3. Thierry Neuville (Hyundai) 131

4. Elfyn Evans (Toyota) 116

5. Takamoto Katsuta (Toyota) 100

6. Craig Breen (Ford) 77