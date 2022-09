Stari maček na Akropolisu šola mlade zvezdnike relija #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na reliju Akropolis za točke svetovnega prvenstva dirka tudi 48-letni devetkratni svetovni prvak Sebastien Loeb in tudi vodi po petkovih hitrostnih preizkušnjah.

Sebastien Loeb (Ford) vodi po prvem dnevu relija Akropolis, ki poteka v okolici mesta Lamia. Devetkratnemu svetovnemu prvaku sta se po sedmih hitrostnih preizkušnjah najbolj približala njegov rojak 25-letni Pierre-Louis Loubet (Ford) in 31-letni Finec Esapekka Lappi (Toyota). Prvi zaostaja 1,7, drugi pa 8,7 sekunde. Na grškem makadamu so izkoristili dejstvo, da so prvi na posameznem brzincu najboljši v skupnem seštevku, tako imajo ti precej boljše pogoje na progi.

Vodilni v skupni razvrstitvi in bržkone tudi novi svetovni prvak komaj 21-letni Finec Kalle Rovanperä (Toyota), je po prvem dnevu letošnje desete dirke za svetovno prvenstvo šele na devetem mestu, za Loebom pa zaostaja 1:07,8 minute. Rovanperä ima po devetih od skupno trinajstih letošnjih dirk kar 72 točk prednosti pred drugouvrščenim Estoncem Ottom Tänakom (Hyundai). Do konca dirke je še devet hitrostnih preizkušenj.

Ob tem kaže omeniti, da je 48-letni Loeb letos nastopil le na treh dirkah za svetovno prvenstvo. Na uvodni dirki v Monte Carlu je pometel s konkurenco, na Portugalskem je odstopil, v Keniji pa je zasedel osmo mesto. Njegov rojak Loubet pa je šele šestič dobil priložnost nastopiti na svetovnem prvenstvu z dirkalnikom WRC.

Reli Akropolis, po sedmih od 16 hitrostnih preizkušenj:



1. Sebastien Loeb (Ford)

2. Pierre Loubet (Ford) +1,7

3. Esapekka Lappi (Toyota) +8,7

4. Thierry Neuville (Hyundai) +16,0

5. Dani Sordo (Hyundai) +22,2

6. Ott Tänak (Hyundai) +31,1

...

9. Kalle Rovanperä (Toyota) +1:07,8