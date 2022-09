Z reli dirkalnikom kurili gume na olimpijskem stadionu #video

V Grčiji se do nedelje dogaja deseti reli za svetovno prvenstvo v letošnji sezoni. Reli Akropolis velja za dirkaško klasiko, saj se dogaja že od leta 1951. Začetek letošnjega je bil nekaj posebnega (poglejte v spodnjem videu). Četrtkov superspecial so namreč odpeljali kar na olimpijskem stadionu v Atenah, kjer so asfaltirali posebno krožno traso. Za kako velik dogodek gre, priča podatek, da si ga je v živo ogledal grški premier Kyriakos Mitsotakis. Približno dve minuti dolg poligon sicer v skupnem seštevku dirke ne bo imel veliko pomena. Dobil ga je Thierry Neuville (Hyundai). Vodilni v prvenstvu Kalle Rovanperä (Toyota) je denimo na osmem mestu zaostal vsega 1,5 sekunde.

Reli Akropolis bi že lahko odločil svetovnega prvaka za leto 2022. Rovanperä ima 72 točk prednosti pred Ottom Tänakom (Hyundaijem), 87 pred Elfynom Evansom (Toyota) in 97 pred Neuvillom. Če bo imel po tej dirki pred njimi 90 točk ali več prednosti, bo že tri dirke pred koncem postal najmlajši svetovni prvak v zgodovini. Ima namreč šele 21 let. In z naskokom bi postal najmlajši. Trenutno je to Colin McRae, ki je leta 1995 lovoriko osvojil star 27 let. Na prejšnji dirki v Belgiji je sploh prvič v sezoni ostal brez točk, sicer pa je zmagal na petih od devetih letošnjih dirk. "Nič ne bi imel proti, če se zgodi tukaj, a ne bo tako lahko. Naredili bomo vse, da bi imeli dobro dirko," je pred začetkom dejal mladi Finec. Od petka do nedelja njega in tekmece čaka 15 hitrostnih preizkušenj.