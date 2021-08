30 let od začetka kariere legendarnega Nemca

Za uvod v svojo bleščečo kariero je takrat 22-letni Schumacher debitantsko dirko v Belgiji po težavah s sklopko sklenil po le 500 metrih. Nemcu je na začetku kariere zelo pomagal njegov menedžer Willi Weber, in to z veliko lažjo. Ta je namreč Eddieju Jordanu, vodji in lastniku ekipe Jordan, dejal, da Schumacher progo v Ardenih izjemno dobro pozna, kar pa je bilo daleč od resnice. "Vzel sem kolo, se ob progi vozil nekaj ur in jo pred nastopom spoznaval. Proga je res fantastična, sem ugotovil že takrat," se je kasneje Scumacher, ki so mu nadeli vzdevek Regenkönig ali Kralj dežja, spominjal debija v eliti.

Vzdevek Regenkönig ali Kralj dežja se ga je prijel predvsem zato, ker je blestel na dirkah, ki sta jih krojila dež in mokro cestišče. Foto: Guliverimage

"Schumacher, who?"

S to prevaro in prepričljivimi nastopi, tudi ko je zaradi zapletov z rezervacijo hotelske sobe Schumacherja namestil v hostlu, je Williju Webru uspelo dobiti priložnost, da je njegov varovanec dirkal namesto Bertranda Gachota, ki ga je incident v Angliji za nekaj časa oddaljil od dirkaških stez. "Schumacher, who?" naj bi ga vprašal karizmatični Jordan, ko mu je Weber kot nadomestnega voznika predlagal Michaela Schumacherja. A dirkač je s svojim slogom prepričal na testni vožnji v Silverstonu in dogovor o prvem nastopu v Spa-Francorchampsu je bil sklenjen. "Sanjal sem o formuli 1, a si v resnici nikoli nisem znal predstavljati, da mi bo to res uspelo. Dobil sem priložnost in jo izkoristil," se je v enem od pogovorov svojih začetkov kariere kasneje spominjal Nemec.

Leto kasneje na istem prizorišču do prve zmage

Leto po debiju je na istem prizorišču vknjižil premierno zmago v formuli 1. Foto: Guliverimage Premierno zmago je nato dočakal leto dni kasneje, prav na istem dirkališču, v Spa-Francorchampsu, ki je nato na nek način postala njegova proga, saj je na njej dosegel kar šest zmag. Skupno jih je v bogati karieri nanizal rekordnih 91. "Michael me je med vsemi mladimi vozniki, ki so debitirali v mojih dirkalnikih, najbolj navdušil. Postavljalo se je samo eno vprašanje: 'Ali je kaj narobe z uro, ali pa je res tako presneto dober'," je kasneje prvi stik z dirkačem pokomentiral Jordan. A skupaj sta preživela zelo malo časa, saj je "Schumi" že pred naslednjo dirko v Italiji prestopil k Benettonu.

Sin po njegovih stopinjah

"Tega dirkalnika se bom vedno spominjal. To je jasno," je o debiju še povedal Schumacher. Nedavno je bil v Veliki Britaniji naprodaj prav ta avto za 1,45 milijona evrov. Preizkusil ga je tudi Schumacherjev sin Mick in pred kratkim objavil poročilo o tem na Instagramu. Sam se trudi iti po očetovih stopinjah, a pri ekipi Haas, za katero tekmuje, za zdaj še niso dosegli stika z vrhom formule 1.

Schumacher sina na dirkah še ne more spremljati, saj se je po hudi smučarski poškodbi leta 2013 o njegovem stanju po tem, ko so ga iz bolnišnične izpustili v domačo oskrbo, izvedelo le malo. Zadnjo zmago je dosegel zdaj že davnega 1. oktobra 2006 na Kitajskem, zadnjo dirko pa odpeljal nekaj mesecev pred omenjeno nesrečo, in sicer 25. novembra 2012 v Braziliji.