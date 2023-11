Znani državni prvaki v krosu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Murski Soboti je ob Soboškem jezeru potekalo še zadnje državno prvenstvo letošnje atletske sezone. Naslove v članski kategoriji so v sončnem vremenu in brezvetrju osvojili Vid Botolin in Nuša Mali v dolgem ter Simon Jakofčič Smrekar v kratkem krosu.