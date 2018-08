Žan Rudolf z izidom sezone peti v Italiji

"Do 600 m sem bil kar v ozadju, tek je bil namreč kljub le 15 stopinjam Celzija in dežju kar precej hiter. Po tekmi v Nemčiji me je namreč čakala dvanajsturna pot v Italijo in nisem vedel, če sem dovolj spočit. V zadnjih 200 metrih pa sem se še vedno dobro počutil in sem se pridružil vodilnim. Tako zdaj vem, da imam še nekaj rezerve in bom poskušal na svoji zadnji tekmi sezone na začetku naslednjega meseca v Zagrebu teči okrog 1:46," je pojasnil Rudolf.