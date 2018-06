Veronika Domjan prepričljivo prva v Zenici

"Na ogrevanju je bilo odlično in je orodje dobesedno letelo. Nato pa je začelo deževati in dežja ni bilo le sredi našega tekmovanja. Zato je glede na vreme izid dober, sem pa jasno v boljših pogojih sposobna precej več," je povedala Domjanova. Ima že normo za avgustovsko evropsko prvenstvo, tokrat je imela le dva veljavna poskusa, 57,71 in 56,61 m v tretji in četrti seriji. Kljub temu je najbližjo zasledovalko premagala za skoraj 11 metrov.