Zupinova tekla najhitreje v letu 2018, bilo je dovolj za peto mesto v Pragi

"Želela sem si čim bolje odteči, ker je bila izjemno dobra konkurenca. Tudi sedma proga, na kateri sme tekla, je bila dobra. Toda na tek nisem bila povsem osredotočena in sem se malo 'izgubila' med ovirami ter sem pozabila, na kateri sem ter sem zato prehitro menjala korak. Malo sem zato 'mencala' in izgubila nekaj časa. Toda glede na prejšnje tekme sem napravila napredek in tekla najhitreje v sezoni. Imam pa še veliko rezerv," je povedala 20-letna Zupinova, lanska mladinska evropska podprvakinja in polfinalistka članskega SP.

Za Georganne Moline, zmagovalko prejšnje diamantne lige v Rimu, ki je tekla rekord mitinga, sta se zvrstili njena rojakinja in nekdanja dvoranska svetovna prvakinja Cassandra Tate (54,94), ter Čehinja Zuzana Hejnova (55,40). Slednja je bila med drugim dvakrat že svetovna prvakinja (2013 Moskva in 2015 Peking) ter bronasta na olimpijskih igrah v Londonu 2012.

Zupinova je bila edina slovenska predstavnica na mitingu.