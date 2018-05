Posamični zmagi za Ratejevo in Černjulovo, slovenski ekipi osmi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Atletinje celjskega Kladivarja in atleti ljubljanskega Massa so na evropskem klubskem pokalu (skupina A) v Birminghamu osvojili osmi mesti med desetimi ekipami v obeh konkurencah. Zmagali so Turki in Portugalke. Edini posamični slovenski zmagi sta dosegli Martina Ratej in Maruša Černjul drugi dan tekmovanja.

Ratejeva je s 64,26 m krepko presegla že prej doseženo normo (59 m) za evropsko prvenstvo, ki bo avgusta v Berlinu. Černjulova, ki se je vrnila s študija v ZDA, je v skoku v višino slavila z 1,79 metra in za 11 cm zaostala za normo za EP. Drugi dan tekmovanja sta bila tretja še Filip Jakob Demšar na 110 m ovire (14,31, veter -1,1 m/s) in Blaž Zupančič v suvanju krogle (18,54 m). V soboto, prvi dan pokala, je bila Tina Šutej v skoku s palico druga (4,30 m), tretji pa so bili Matija Kranjc v metu kopja (66,23 m), Žan Rudolf na 800 m (1:49,26) in Eva Pepelnak v troskoku (13,15 m). Slednja je bila drugi dan še četrta v skoku v daljino (6,08 m).

"Odvalil se mi je kamen od srca in bom lahko nemoteno nadaljevala pot do Berlina"

Ratejeva je začela s 64,26 m na nadaljevala z 59,32 m, v tretji seriji je ostala brez veljavnega izida, v četrti, zadnji seriji pa ni odšla na zaletišče. "Zelo sem zadovoljna s tekmo in izidom. Na diamantni ligi v Šanghaju sem imela zelo slab met, pa še poškodovala sem si ramo. Zdaj se mi je odvalil kamen od srca in bom lahko nemoteno nadaljevala pot do Berlina," je pojasnila Ratejeva.

"Na ogrevanju je bilo še nekaj strahu zaradi poškodbe rame, a sem se dobro ogrela in že v prvi seriji dosegla daljavo tekme, v zadnji pa nisem nastopila, ker je začelo deževati. Zdaj lahko rečem, da sem dobro začela sezono in si želim, da bi do Berlina ostala zdrava," je dodala Ratejeva.

Foto: Vid Ponikvar

Nekatere discipline sploh niso bile ustrezno zasedene

Oba slovenska kluba sta imela precej tekmovalcev, ki so bili na repu uvrščenih, nekatere discipline pa sploh niso bile ustrezno zasedene. Tako sta med drugimi dva slovenska metalca nastopila v disciplinah, ki jih ne trenirata. Ratejeva je prvi dan nastopila v suvanju krogle in osvojila eno točko za zadnje mesto (8,67 m), drugi dan pa je Kranjc deveto mesto zasedel v metu kladiva z enim samim poskusom (23,03 m).

Druge ekipe iz vrha razpredelnice so nastopile močno okrepljene. Tako je bila v turški Enki Bolgarka Ivet Lalova Collieo, nekdanja evropsk prvakinja na prostem in v dvorani, ki je zmagala na 100 (11,32) in 200 m (23,05).

V obeh konkurencah je po prvem dnevu vodila turška Enka. Med atleti je ta klub na koncu ubrani naslov (163,5 točke), med atletinjami pa so prav tako zmagale branilke naslove iz ekipe Sporting Clube de Portugal (166). Druga je bila Enka z le dvema točkama zaostanka (164), med atleti so bili drugi Portugalci (159). Ljubljančani so zbrali 70 točk, Celjanke pa 81.