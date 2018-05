Ratejeva v dežju deveta, izjemen niz Rusinje se nadaljuej

Diamantna liga, Šanghaj (2/14)

Ratejeva je v prvi seriji vrgla 56,46 metra, v naslednjih dveh pa je ostala brez izida. Tako se po treh serijah ni uvrstila med osmerico, ki je imela na voljo še tri mete. Zmagala je Kitajka Lyu Huihui (66,85 m).

"Pričakovala sem met okrog 62 metrov, kot sicer mečem na treningu. Dosežen rezultat ni dober, vendar sem imela težave že na ogrevanju. Tehnično sem imela slabši met in zabolelo me je v rami. Potem si na tekmi nisem upala veliko tvegati. V ponedeljek bom šla k zdravniku in upam, da ni nič takega in bom lahko še naprej tekmovala. Konec maja sicer načrtujem nastop za celjski Kladivar na klubskem evropskem pokalu," je povedala Ratejeva.

Marija Lisickiene še naprej zmaguje. Foto: Reuters Najboljše izide sezone so poleg Lisickienejeve, svetovne prvakinje na prostem in v dvorani, dosegli še na 5000 m Birhanu Balew iz Burundija (13:09,64), na 110 m ovire Jamajčan Omar McLeod (13,16), na 3000 m zapreke Kenijka Beatrice Chepkoech (9:07,27), v troskoku Kolumbijka Caterine Ibargüen (14,80 m) in v suvanju krogle Kitajka Gong Lijiao (19,99 m).

V teku na 100 m se ni nihče spustil pod mejo desetih sekund, presenetljivo je zmagal 22-letni Britanec Reece Prescod (10,04), štirinajst let starejši Američan Justin Gatlin, svetovni prvak, pa je bil šele sedmi (10,20), mesto pred olimpijskim podprvakom na 200 m Andreem De Grassejem iz Kanade (10,25). Svetovni prvak na 200 m Ramil Gulijev iz Azerbajdžana je bil šesti (10,20).

Organizatorjem tokratnega mitinga je precej nagajalo vreme. Foto: Reuters

Svetovni rekorder Renaud Lavillenie iz Francije je slavil v skoku s palico s 5,81 m, kolikor je zmogel tudi Poljak Piotr Lisek. Oba sta bila uspešna v drugih poskusih, zato je odločala prejšnja višina 5,72 m, ki jo je Francoz preskočil drugič, Poljak pa v tretjem poskusu. Svetovni prvak Sam Kendricks iz ZDA je bil šele deveti (5,46 m).

Naslednji diamantni miting bo 26. maja v ameriškem mestu Eugene, 31. maja pa bo nato tekmovanje v Rimu.

Izidi:

Moški:

100 m (+0,5 m/s):

1. Reece Prescod (VBr) 10,04

2. Su Bingtian (Kit) 10,05

3. Xie Zhenye (Kit) 10,17



400 m:

1. Steven Gardiner (Bah) 43,99

2. Isaac Makwala (Boc) 44,23

3. Abdelalelah Haroun (Kat) 44,51



800 m:

1. Wycliffe Kinyamal (Ken) 1:43,91

2. Jonathan Kiprotich Kitilit (Ken) 1:43,95

3. Marcin Lewandowski (Pol) 1:45,41



1500 m:

1. Timothy Cheruiyot (Ken) 3:31,48

2. Samuel Tefera (Eti) 3:31,63

3. Abdalaati Iguider (Mar) 3:32,72



5000 m:

1. Birhanu Balew (Bur) 13:09,64, izid sezone

2. Paul Kipkemoi Chelimo (ZDA) 13:09,66

3. Stanley Mburu Waithaka (Ken) 13:10,14



110 m ovire (+0,2):

1. Omar McLeod (Jam) 13,16, izid sezone

2. Orlando Ortega (Kub) 13,17

3. Sergej Šubenkov (Rus) 13,27



Daljina:

1. Luvo Manyonga (JAR) 8,56

2. Shi Yuhao (Kit) 8,43

3. Henry Frayne (Avs) 8,15



Palica:

1. Renaud Lavillenie (Fra) 5,81

2. Piotr Lisek (Pol) 5,81

3. Xue Changrui (Kit) 5,71

Ženske:

200 m (-0,4):

1. Shaunae Miller (Bah) 22,06

2. Dafne Schippers (Niz) 22,34

3. Shericka Jackson (Jam) 22,36



100 m ovire (+0,9):

1. Brianna Rollins (ZDA) 12,50

2. Sharika Nelvis (ZDA) 12,52

3. Kendra Harrison (ZDA) 12,56



400 m:

1. Dalilah Muhammad (ZDA) 53,77

2. Janieve Russell (Jam) 53,78

3. Sage Watson (Kan) 55,23



3000 m zapreke:

1. Beatrice Chepkoech Sitonik (Ken) 9:07,27, izid sezone

2. Norah Jeruto Tanui (Ken) 9:09,30

3. Daisy Jepkemei (Ken) 9:15,56



Višina:

1. Marija lisickiene (Rus) 1,97, izid sezone

2. Mirela Demireva (Bol) 1,94

3. Marie-Laurence Jungfleisch (Nem) 1,88



Troskok:

1. Caterine Ibargüen (Kol) 14,80, izid sezone

2. Shanieka Thomas (Jam) 14,55

3. Kimberly Williams (Jam) 14,35



Krogla:

1. Gong Lijiao (Kit) 19,99 m, izid sezone

2. Danniel Thomas (Jam) 18,70

3. Raven Saunders (ZDA) 18,63



Kopje:

1. Lu Huihui (Kit) 66,85

2. Marcelina Witek (Pol) 64,49

3. Eda Tugsuz (Tur) 63,20

...

9. Martina Ratej (So) 56,46