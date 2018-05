Barshim v domači Dohi 2,40 m, trije Nemci prek 90 m v metu kopja #video

Diamantna liga, Doha

Prvič na katerem od atletskih tekmovanj se je primerilo, da je prva trojica v metu kopja presegla 90 metrov. To je uspelo nemški trojici; olimpijski zmagovalec Thomas Röhler je za zmago vrgel 91,78 m in slavil pred svetovnim prvakom Johannesom Vettrom (91,56 m), tretji je bil Andreas Hofmann (90,08 m).

Epski met Thomasa Röhlerja:

🇩🇪 Thomas Rohler with a Huge 91.78m 😱🔥 to snatch victory over his fellow countryman Johannes Vetter 91.56m😱🔥 in the men's Javelin

IAAF Diamond League Doha 2018

Marie-Josee Ta Lou iz Slonokoščene obale, srebrna na 100 in 200 m na SP 2007 v Londonu, je na 100 m tekla 10,85 sekunde. S tem je ugnala Nigerijko Blessing Okagbare-Ighoteguonor (10,90) in dvakratno olimpijsko zmagovalko Elaine Thompson iz Jamajke (10,93). Na še enkrat daljši razdalji je prepričljivo slavil 20-letni Američan Noah Lyles (19,83).

Perkovićeva za tri centimetre zastala za svojim osebnim rekordom

Na prvi postaji štirinajstih diamantnih mitingov sezone je Hrvatica Sandra Perković, olimpijska svetovna in evropska prvakinja v metu diska, z novim rekordom diamantne lige 71,38 m le za tri centimetre zastala za svojim osebnim rekordom in napovedala novo izjemno sezono; to ji je uspelo v zadnji seriji, ki je bila po novih pravilih lige tretja namesto običajne šeste.

Met Sandre Perković:

🇭🇷 Sandra Perkovic Massive throw of 71.38m🔥🔥🔥😲😱 to win the women's discus IAAF Diamond League Doha 2018

💎 Diamond League Record

Caster Semenya: O neumnostih ne bom govorila

Južnoafričanka Caster Semenya je na 1500 m s časom 3:59,92 v zaključku tekme po silovitem finišu prišla do zanesljive zmage; dvakratna olimpijska zmagovalka in trikratna svetovna prvakinja na 800 m je na 1,5 km prvič tekla pod štirimi minutami. Že pred tekmo je bila, tako kot sicer v zadnjem obdobju, v središču pozornosti zaradi svojega videza. Po osvojenem zlatu na SP v Berlinu leta 2009 do 6. julija 2010 ni smela nastopati zaradi ugotavljanja njenega spola, kar je sprožilo številne odzive, ki se še niso končali.

Južnoafričanka Caster Semenya je na 1500 m s silovitim finišem prišla do zanesljive zmage. Foto: Reuters

"O neumnostih ne bom govorila," je kratko dejala o odločitvi Mednarodne atletske zveze (IAAF). Ta je 26. aprila sprejela novo klasifikacijo za določitev ženskega spola za teke od 400 m do ene milje ter mnogoboj. Na prvem mestu mora biti ta oseba po zakonu priznana kot ženska ali transpolna oziroma temu enakovredna oseba, poleg tega pa mora imeti tudi ustrezno nizko raven testosterona.

Tekmovalka mora znižati raven testosterona v krvi na manj kot pet nanomolov na liter v neprekinjenem obdobju najmanj pol leta (na primer s hormonskimi terapijami), ta raven pa mora ostati pod pet tudi v času tekmovanj in izven tekmovalnega obdobja, ko želi zaradi kontrol ostati v tekmovalnem procesu. Nova pravila za udeležbo na tekmovanjih ter za priznanje rekordov bodo stopila v veljavo 1. novembra letos.