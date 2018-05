Horvatova s tretjim mestom in dobrim časom uspešno odprla sezono na prostem

"Zadovoljna sem, posebej, ker je bila to moja prva tekma v sezoni in sem jo nameravala na začetku tega tedna celo odpovedati. Po pripravah sem namreč zbolela in se je slabo počutje vleklo še v ta teden. Vesela sem, da tekme nisem odpovedala. Pred startom sem imela kar prazno glavo, nisem razmišljala o tem, kako se počutim. Povsem sem bila osredotočena na tekmo in tekmice. Super se je izteklo. Hotela sem teči pod normo za EP, se pa s tem nisem obremenjevala, kar jo imam že od zimske sezone. Uspelo mi je, da sem tekla v okviru načrtov in po pričakovanjih začela sezono," je bila zadovoljna Horvatova, edina slovenska predstavnica na mitingu.

Na 400 m je zmagala domačinka Justyna Swiety-Ersetic (51,60), bronasta na lanskem dvoranskem evropskem prvenstvu v Beogradu, kjer je osvojila tudi zlato na 4 X 400 m, bila pa je članica poljskih štafet, ki so osvajala odličja v zadnjih velikih tekmah, tudi na bron na lanskem svetovnem prvenstvu v Londonu.