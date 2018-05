Olimpijska prvakinja do gladke zmage na domačem mitingu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aktualna olimpijska prvakinja na 100 in 200 metrov Elaine Thompson se je vrnila med zmagovalke z gladko zmago na mednarodnem mitingu v jamajškem Kingstonu. Thompsonova je na 100-metrski razdalji zabeležila čas 11,06 sekund in bila boljša od rojakinj Kerron Steward (11,25) in Natasha Morrison (11,26).