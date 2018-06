Pa smo dočakali! Šprinter Bolt debitiral na nogometni tekmi.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Reuters

S številko 9.58, ki se nanaša na njegov rekord v teku na 100 metrov iz leta 2009, je debitiral v dresu norveškega prvoligaša Strømsgodset. Jamajčan je v igro vstopil v 71. minuti, ko je njegovo moštvo za gol zaostajalo za nasprotnikom, norveško reprezentanco U19. Boltovo nogometno predstavo si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

Čeprav je bil Bolt tokrat med poraženci (prijateljska tekma se je končala z rezultatom 1:0 za mlado norveško reprezentanco), je bil izredno hvaležen za priložnost, ki so mu jo ponudili. Vsaj tako kaže posnetek, ki prikazuje Boltov zahvalni govor v slačilnici. Svetovni rekorder v teku na 100 in 200 metrov je med drugim priznal, da se zaveda, da ni nogometaš, da pa je z uresničevanjem svojih sanj prav gotovo zgled otrokom.

To je bila za Bolta predpriprava na nastop na dobrodelni nogometni tekmi Soccer Aid, ki bo to nedeljo, 10. junija, potekala na slovitem štadionu Old Trafford v Manchestru. Organizatorji pričakujejo okrog 80 tisoč gledalcev.

Dobrodelna nogometna tekma, na kateri nastopajo igralci z zvezdniškimi imeni, izkupiček pa je namenjen Unicefu, je nastala na pobudo britanskega pevca Robbieja Williamsa. Foto: Getty Images

31-letni Bolt bo na zelenici vodil selekcijo sveta (World XI team), v kateri bodo med drugim zaigrali tudi Eric Cantona, Robert Pires, Edwin van der Sar, Jaap Stam, Yaya Toure, Patrick Kluivert in Clarence Seeforf. Legendarna enajsterica se bo pomerila z angleško ekipo, sestavljeno iz nekdanjih nogometnih zvezdnikov in predstavnikov šovbiznisa, ki ji bo "poveljeval" pevec Robbie Williams. Ta je pobudnik nogometnega spektakla, katerega namen je zbiranje sredstev za Unicef.

"Moje sanje so, da bi mi uspelo kot profesionalnemu nogometašu. Da bom lahko junija vkorakal na Old Trafford in odigral tekmo proti nekaterim največjim legendam tega športa, je zame neprecenljivo," je Bolt poudaril februarja letos ob napovedi dobrodelnega dogodka.

Foto: Reuters

Jamajška strela je svojo nogometno vizijo začela uresničevati že marca letos na treningu pri ekipi Borussie iz Dortmunda. Trening, ki je bil odprt za javnost, je spremljalo skoraj 200 novinarjev in 1.500 navijačev.

Že mesec dni prej, februarja 2018, je eden največjih, če ne kar največji zvezdnik svetovne atletike, podpisal pogodbo z južnoafriškim prvakom Mamelodi Sundowns, ni pa skrivnost, da si enkrat v življenju želi nastopiti za ekipo, katere oboževalec je, in sicer za ekipo Manchester United.

Foto: Reuters