Borussia v reggea ritmih, ko trenira jamajška strela Usain Bolt #video #foto

Jamajški sprinterski zvezdnik Usain Bolt je uresničil napoved in se danes preizkusil kot nogometaš. V petek se je na medijsko zelo odmevnem treningu, odmevnem prav zaradi Boltove navzočnosti, pridružil nemški Borussii iz Dortmunda. Trening, ki je bil odprt za javnost, je spremljalo skoraj 200 novinarjev in 1500 navijačev.

Osemkratni olimpijski prvak je avgusta lani sklenil atletsko kariero in napovedal, da se bo preizkusil v še kakšnem športu. Za trening se je že pred časom dogovoril z Borussio, končno pa našel tudi ustrezen termin. Že februarja je Bolt najavil, da je podpisal prvo pogodbo z nogometnim klubom.

Zapisan nogometu, a za zdaj še na amaterski ravni

Bolt se je očitno zelo zapisal nogometu. A za zdaj še na amaterski ravni. Prvi tovrsten nastop ga čaka 10. junija, ko bo v Manchestru na stadionu Old Trafford vodil selekcijo sveta, združeno v ekipo "Soccer Aid World XI", ki se bo pomerila z ekipo nekdanjih angleških nogometnih zvezdnikov in predstavnikov šov biznisa. Kapetan nasprotne ekipe bo pevec Robbie Williams, izkupiček pa je namenjen Unicefu.

Sanja, da bi zaigral za Manchester United

Ni skrivnost, da je Bolt velik navijač Manchester Uniteda. Po atletski karieri pa nogometa ni izbral naključno, saj pravi, da je že kot otrok sanjal, da bi bil nogometaš in da bi zaigral za Manchester United. Te želje je potrdil tudi po treningu, ko je zbranim novinarjem zaupal: "Res se želim preizkusiti na najvišji profesionalni nogometni ravni. Cilj je, da bi postal član ene od najboljših ekip in da bi zaigral v najboljših ligah na svetu."

Bolt se je članom zasedbe iz Dortmunda pridružil že v četrtek, v petek pa se je na treningu predstavil še javnosti. Na Boltov trening z nemškim kolektivom iz Dortmunda je treba gledati tudi s promocijskega zornega kota, saj imata tako Borussia kot Bolt istega opremljevalca, torej nemškega velikana Pumo.

Dal si je oceno sedem od deset

"Na koncu bi si dal oceno sedem od deset. Bilo je zabavno, fantje so bili 'kul' in zelo prijazni, vendar pa nimam najboljšega mnenja o sebi, nisem še pripravljen. Veseli me igrati na krilu, ker nisem še v formi, sem skušal biti v ospredju kot napadalec," je pod vtisom izkušnje na igrišču razlagal 195 centimetrov visoki Bolt, ki je žogo v gol spravil z glavo.

Zabaval se je Bolt in zabavali so se njegovi novi nogometni prijatelji. Večkratni olimpijski in svetovni prvak na atletskih stezah in svetovni rekorder je prinesel veliko dobre volje na igrišče, zato so se vsem razlezla usta v nasmeh, pozitivno vzdušje je podkrepila še jamajška reggea glasba iz zvočnikov. Tekaška forma ni bila vprašljiva, nekoliko okorni pa so bili Boltovi gibi pri vodenju in usmerjenju ter podajanju žoge.

"Je nadarjen, manjka pa mu moštvena mentaliteta"

Trener Dortmunda Peter Stöger je bil hkrati prizanesljiv in stvaren: "Videti je, da razume igro. Je nadarjen, manjka pa mu moštvena mentaliteta. Je pa že v letih, ko ne bo mogel več prav veliko iztisniti in napredovati. Drugače pa je res neverjetno sproščen in nič vzvišen. Se je videlo, da se je zabaval, hkrati pa je dobil nogometno odskočno desko, o kateri je sanjal."

Trening so si najbolj goreči privrženci obeh, Bolta in kluba, lahko ogledali tudi v neposrednem spletnem prenosu. Samo na Kitajskem so zaznali kar 1,2 milijona ogledov.