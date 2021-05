Veronika Domjan 18. v Splitu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska atletinja Veronika Domjan je bila v Splitu na 20. evropskem pokalu v metih v metu diska 15. v finalu A (54,81 m), tri tekmovalke pa so bile boljše v skupini B, tako da je bila skupno 18. Tjaša Križan je bila v finalu B tekmovalk do 23 let v suvanju krogle šesta (13,73 m) ter skupno 12., ker je bila v skupini A šesterica boljša.