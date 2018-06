Maruša Mišmaš na prvi tekmi po dveh letih izpolnila normo za EP

Slovenska rekorderka Maruša Mišmaš je v francoskem Montbeliardu zasedla četrto mesto na 30000 m zapreke in a časom 9:52,98 sekunde dosegla normo (9:55,00) za evropsko prvenstvo, ki bo med 7. in 12. avgustom v Berlinu. To je bila po dveh sezonah njena prva tekma na tej razdalji, na kateri ima tudi slovenski rekord (9:35,10).

"Čeprav se se prve tekme na 3000 m zapreke po dveh letih in operaciji zelo veselila, pa me je bilo tudi strah in sem bila zelo živčna. Vesela sem, da sem prebila led in že na prvi tekmi dosegla normo za EP. Med ovirami sem imela zelo dober občutek, le na zadnjem kilometru me je malo 'pobralo', najbrž zaradi nervoze. Na naslednjih tekmah bo gotovo veliko lažje in se jih zelo veselim," je povedala Mišmaševa.

Triindvajsetletna Grosupeljčanka je leta 2013 postala mladinska evropska podprvakinja, leta 2014 je na članskem EP v Švici nastopila v finalu (10.), leta 2015 pa je marca osvojila osmo mesto na dvoranskem EP v Pragi. Uspešno nadaljevaje športne poti ji je preprečila poškodba gležnja, pozneje pa še tetive in zato predlani ni nastopila na olimpijskih igrah in EP. Lani se je postopoma vrnila na atletske tekme, zdaj pa očitno že prihaja v formo, s katero je bila uspešna pred poškodbo.