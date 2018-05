Nov hud udarec za atletiko, dopingiran še en svetovni prvak

Kaznovali so tudi ukrajinsko maratonko Katerino Stečenko; zaradi nenormalnih vrednosti v njenem biološkem potnem listu je dobila kazen za nazaj v dolžini dveh let in štirih mesecev. Kazen se ji bo iztekla avgusta letos, črtali pa so ji vse izide med avgustom 2011 in aprilom 2016.